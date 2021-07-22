我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧開幕在即 聖火傳遞共121天將抵東京都廳

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

全球多個網站重演大斷網 兩個月內第3起

中央社班加羅爾22日綜合外電報導
雲端服務供應商阿卡邁科技做出警示，指多家航空公司、銀行與科技網站今天短暫當機。(Getty Images)
雲端服務供應商阿卡邁科技做出警示，指多家航空公司、銀行與科技網站今天短暫當機。(Getty Images)

短短兩個月內又發生第3起大規模斷網事件，多家航空公司、銀行與科技網站今天短暫當機，但下午已陸續恢復運作。

路透社報導，這次當機的網站包括達美航空（Delta Airlines）、好市多（Costco Wholesale Corp. ）、美國運通（American Express）、家得寶公司（Home Depot）等，其網頁都出現DNS（網域名稱系統）錯誤訊息。

雲端服務供應商阿卡邁科技（Akamai Technologies）已做出警示，在網站上指出服務「部分中斷」。

阿卡邁科技隨後推文：「我們已採取動作修復這個問題，目前看來，服務已恢復正常運作。」

跨國電腦技術公司甲骨文（Oracle Corp）則說，正密切關注這起與某家雲端DNS解決方案供應商有關，並影響到許多網路資源連線的全球性事件。其自身的雲端服務也受影響。

DNS服務會將一般人易懂的網域名稱轉換成機器易懂的IP位址，連上伺服器，並送回用戶請求的網頁到裝置上。

6月份全球社群媒體、政府和新聞網站曾數度當機。當時有若干媒體把矛頭指向美國雲端運算服務供應商出包。

根據斷線追蹤網站Downdetector，這次斷線約有3500名用戶回報Airbnb網站有問題，家得寶公司也有近1500名用戶回報問題。

雲端 美國 社群媒體

上一則

網路間諜公司引發國際爭議 以色列指派委員會調查

延伸閱讀

東奧數位轉型 阿里技術助攻

東奧數位轉型 阿里技術助攻
好康報您知

好康報您知
斷網路封社群 古巴哈瓦那抓示威、軍警如林

斷網路封社群 古巴哈瓦那抓示威、軍警如林
古巴斷網路、封社群 哈瓦那抓示威者 警鎮壓

古巴斷網路、封社群 哈瓦那抓示威者 警鎮壓

熱門新聞

世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。Getty Images

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

2021-07-21 08:21

超人氣

更多 >
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練