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網路間諜公司引發國際爭議 以色列指派委員會調查

中央社耶路撒冷22日綜合外電報導
以色列成立一個委員會，調查網路情報公司NSO集團引發爭議的電話監控軟體「飛馬」遭濫用一案。(Getty )
以色列成立一個委員會，調查網路情報公司NSO集團引發爭議的電話監控軟體「飛馬」遭濫用一案。(Getty )

以色列國會外交事務和國防委員會主席今天表示，以色列已成立一個委員會，調查網路情報公司NSO集團（NSO Group）引發爭議的電話監控軟體「飛馬」（Pegasus）遭到濫用。

法新社報導，國會外交事務和國防委員會主席巴瑞克（Ram Ben Barak）告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「國防機構已經指派成立調查委員會，這個委員會由好幾個團體組成。」

曾任以色列情報單位摩薩德（Mossad）副首長的巴瑞克表示：「一旦他們完成調查，我們將要求看結果，然後評估我們是否需要做些修正。」

惡意軟體Pegasus疑似被用來大量監控記者、維權人士，以及14位元首。

他們的手機號碼在50000個可能遭監控目標的名單中，這份名單外洩到國際特赦組織（Amnesty International），以及總部設在巴黎的「禁忌的故事」（Forbidden Stories）。

NSO表示，這份外洩名單「不是飛馬的目標或潛在目標名單」。

NSO執行長胡里歐（Shalev Hulio）今天告訴以色列軍方電台，他「十分樂見調查，因為這樣可以還我們清白」。

他還聲稱，有一股勢力想要抹黑以色列所有的網路產業。

NSO表示，該公司取得以色列政府的許可，出口到45個國家。

胡里歐表示，基於保密協議，公司不會透露合約的細節，對於任何政府要求更多細節，則將完全透明。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天呼籲對間諜軟體施加更多限制。

在媒體披露以色列惡意軟體被用來監控維權人士、媒體記者和其他人士後，梅克爾呼籲國際對於間諜軟體交易加強管制。

在被詢及飛馬軟體的廣泛使用報導時，梅克爾說，確保軟體不要落入錯的人手中，這點很重要。

華盛頓郵報（Washington Post）、衛報（The Guardian）、世界報（Le Monde）和其他媒體聯手調查揭露，濫用以色列NSO集團飛馬惡意軟體監控的情況，恐怕比之前所想的更廣泛，這款軟體可以打開電話的相機或麥克風，以及擷取手機裡面的資料。

梅克爾呼籲，在監控行為未受獨立法庭等嚴格規範的國家，這類間諜軟體交易必須受到非常嚴格的限制。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）19日表示，媒體報導「證實這類監控科技的販售、轉移和使用必須好好規範，以確保嚴格的監督和授權」。

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