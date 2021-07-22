我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

法國多個組織遭網攻 「中國駭客團體APT31發動」

中央社／巴黎21日電
法國指中國的駭客團體對其國內組織發動網路攻擊。(美聯社)
法國指中國的駭客團體對其國內組織發動網路攻擊。(美聯社)

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）今天警告，與中國有掛鉤的駭客團體APT 31帶頭發動攻擊，目前已有許多法國組織遭駭。

路透報導，法國網路安全主管機關ANSSI發出警告說：「ANSSI目前正在處理大量的入侵行動，有許多法國實體受到波及。駭客攻擊仍在進行中，是由一群各界稱為APT31的入侵者發動。」

ANSSI又說：「從我們的調查可得知，駭客似乎利用遭駭的家庭路由器網路…發動隱形偵察與攻擊行動。」

除了法國組織遭駭，美國、英國、歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）19日也嚴詞譴責中國政府發動「惡意的」網路攻擊，不僅犯下勒索罪、向私人企業索要贖金，還威脅國家安全，甚至微軟（Microsoft）也是受害者。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，英國和盟國已經掌握，被安全專家稱為APT40和APT31的駭客組織，在幕後操控的藏鏡人就是中共國家安全部。

挪威當局19日也表示，今年3月10日國會電子郵件系統遭到的網路攻擊源自中國。挪威呼籲北京當局採取相應措施，避免此類狀況再度發生。

對此，中國駐挪威大使館回應表示，已要求挪威政府出示證據，以證明所提的指控。

中國 駭客 英國

上一則

美德達成協議金源烏克蘭 制衡俄羅斯天然氣管道

下一則

「蛇」吻 菲律賓弄蛇人當場喪命

延伸閱讀

紐時：中國網攻進化 從零星竊取智財權變全面攻擊

紐時：中國網攻進化 從零星竊取智財權變全面攻擊
駭客攻擊軟件勒索 華裔中小企業主也遭殃

駭客攻擊軟件勒索 華裔中小企業主也遭殃
攻擊電腦竊取情報 聯邦起訴4名中國駭客間諜

攻擊電腦竊取情報 聯邦起訴4名中國駭客間諜
虛擬貨幣興起 讓駭客勒索軟體更猖獗

虛擬貨幣興起 讓駭客勒索軟體更猖獗

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏