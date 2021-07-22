法國多個組織遭網攻 「中國駭客團體APT31發動」

法國指中國的駭客團體對其國內組織發動網路攻擊。(美聯社)

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）今天警告，與中國 有掛鉤的駭客 團體APT 31帶頭發動攻擊，目前已有許多法國組織遭駭。

路透報導，法國網路安全主管機關ANSSI發出警告說：「ANSSI目前正在處理大量的入侵行動，有許多法國實體受到波及。駭客攻擊仍在進行中，是由一群各界稱為APT31的入侵者發動。」

ANSSI又說：「從我們的調查可得知，駭客似乎利用遭駭的家庭路由器網路…發動隱形偵察與攻擊行動。」

除了法國組織遭駭，美國、英國 、歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）19日也嚴詞譴責中國政府發動「惡意的」網路攻擊，不僅犯下勒索罪、向私人企業索要贖金，還威脅國家安全，甚至微軟（Microsoft）也是受害者。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，英國和盟國已經掌握，被安全專家稱為APT40和APT31的駭客組織，在幕後操控的藏鏡人就是中共國家安全部。

挪威當局19日也表示，今年3月10日國會電子郵件系統遭到的網路攻擊源自中國。挪威呼籲北京當局採取相應措施，避免此類狀況再度發生。

對此，中國駐挪威大使館回應表示，已要求挪威政府出示證據，以證明所提的指控。