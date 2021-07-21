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美德達成協議金源烏克蘭 制衡俄羅斯天然氣管道

編譯張君堯／綜合報導
美國表示已與德國達成協議，以防止俄羅斯利用其「北溪2號」天然氣管道做為對歐洲的「政治槓桿」。（路透）
美國表示已與德國達成協議，以防止俄羅斯利用其「北溪2號」天然氣管道做為對歐洲的「政治槓桿」。（路透）

美國表示已與德國達成協議，以防止俄羅斯利用其「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道做為對歐洲的「政治槓桿」。

位於波羅的海下近乎完整1230公里（約764英里）長的天然氣管道「北溪2號」將使俄羅斯對德國的天然氣出口增加一倍。美國官員紐蘭（Victoria Nuland）表示，這是「一條糟糕的管道」，但表示如果莫斯科試圖勒索烏克蘭，與德國的協議將對莫斯科實施制裁。烏克蘭則稱「北溪2號」管道威脅到其安全。

2014年以來，烏克蘭一直在東部與俄羅斯支持的分離主義分子作戰。俄羅斯甚至在2014年吞併克里米亞半島（Crimea Peninsula）如今一旦「北溪2號」項目全面投入運營，基輔當局擔心俄羅斯會「全面入侵」。烏克蘭每年還可能將損失約30億美元的天然氣運輸費用。

波蘭方面也反對這條管道，該管道從波羅的海下的俄羅斯維堡（Vyborg）到德國的盧布明（Lubmin）。波蘭表示「這個100億美元的項目威脅到中歐和東歐的安全」。

俄羅斯方面否認這一點，並將該項目描述為對所有相關方都有商業利益。據「美聯社」報導，根據美德協議的條款，烏克蘭將獲得5000萬美元的綠色能源技術信貸，以及因被管道繞過而損失的天然氣運輸費用的償還擔保、直到2024年。

今年5月，儘管共和黨議員強烈反對，美國總統拜登（Joe Biden）仍放棄對建造管道公司的制裁。拜登政府雖然反對這條管道，但分析人士表示「在他一直試圖與歐洲盟友接觸之際，他不願冒與德國發生跨大西洋裂痕的風險」。與已經投入運營的雙北溪管道一樣，這條新管道每年將向歐洲輸送550億立方公尺的天然氣。

俄羅斯 天然氣 烏克蘭

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