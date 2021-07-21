我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：副國務卿薛曼亞洲行 仍有可能訪問中國

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

以色列間諜軟體 法總統、摩洛哥國王恐都遭監控

中央社／巴黎20日電
法國媒體「世界報」報導，法國總統馬克宏的手機可能遭到以色列間諜軟體監控。圖為馬克宏7月20日在歐洲峰會期間使用手機。（美聯社）
法國媒體「世界報」報導，法國總統馬克宏的手機可能遭到以色列間諜軟體監控。圖為馬克宏7月20日在歐洲峰會期間使用手機。（美聯社）

以色列間諜軟體事件愈滾愈大，有媒體指出，摩洛哥情報單位利用以國網路情報公司NSO集團和其惡意軟體「飛馬」來監控法國總統、摩洛哥國王等十多位現任、卸任元首。

本月18日，17家媒體機構在巴黎非營利記者組織「禁忌故事」（Forbidden Stories）率領下，公布一份調查報告，說以色列NSO集團（NSO Group）製作、授權的監控軟體「飛馬」（Pegasus），被用來試圖並成功地駭入記者、政府官員、人權倡導人士的手機，規模遍及全球。

美國「華盛頓郵報」報導，根據最初透露給「禁忌故事」和國際特赦組織（Amnesty International）的一份5萬支手機清單，可能被監控的對象除了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI），還包括南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、伊拉克總統沙勒（Barham Salih）、巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）、埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）以及摩洛哥總理歐斯瑪尼（Saad Eddine El Othmani）。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在聲明中說，「這項史無前例的真相…應讓全球領袖不寒而慄。」

「禁忌故事」主管李察（Laurent Richard）告訴LCI電視台，「我們發現這些手機號碼，但顯然不能針對馬克宏的手機進行技術分析」，來判定這支手機是否遭惡意軟體感染。

他說：「但無論如何，這都顯示了有人心存歹念。」

馬克宏辦公室則說，「如果此事證明不假，事情當然就嚴重了。」

「世界報」報導，法國前總理菲力普（Edouard Philippe）和14名部長級人物同樣於2019年遭鎖定。

摩洛哥昨天發布聲明，否認在利用飛馬軟體一事上有任何的介入，稱各項指控「是沒有根據且非事實」。但馬克宏手機被駭一事今天曝光後，路透社無法聯繫上摩洛哥官員做出回應。

法新社報導，「飛馬」為高侵入性工具，可以開啟鎖定對象的手機相機和麥克風，也能存取手機數據，等於把一支手機轉換成為迷你特工。部分案例中，這個軟體可在不詐騙使用者啟動下載程序之下進行安裝。

NSO否認出口這項軟體給獨裁政府來滿足監控異議人士的目的，稱這些指控「不實」。

手機 馬克宏 飛馬

上一則

歐洲確診5000萬例 全球第一 英自由日宣布新防疫措施

延伸閱讀

間諜軟體目標名單曝光 法媒：總統馬克宏恐遭鎖定

間諜軟體目標名單曝光 法媒：總統馬克宏恐遭鎖定
法國新增萬人染疫 巴黎鐵塔關閉9個月後重開

法國新增萬人染疫 巴黎鐵塔關閉9個月後重開
馬克宏一席話 法國單日破百萬人登記接種疫苗

馬克宏一席話 法國單日破百萬人登記接種疫苗
法國總統大選明年4月登場 預料馬克宏會爭取連任

法國總統大選明年4月登場 預料馬克宏會爭取連任

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」