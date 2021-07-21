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「空針筒接種」事件頻傳？馬來西亞憂公眾疫苗信心下降

編譯張君堯／綜合報導
馬來西亞自17日發生第一起類似事件以來，此後又發生兩起疑似用空針筒進行注射的事件。（路透）
馬來西亞自17日發生第一起類似事件以來，此後又發生兩起疑似用空針筒進行注射的事件。（路透）

馬來西亞衛生部長巴巴（Adham Baba）20日表示，針對近日頻傳的「疫苗不當注射」事件，受影響居民將被要求「接種新的、正確的疫苗」，因為有專家警告「有關此類不當行為的報導將進一步加劇民眾對疫苗的猶豫」。

巴巴針對馬國「今日新聞」（Berita Harian）在社群媒體上的影片作出回應，該影片顯示疫苗接種中心的工作人員用「空針筒」進行注射，並引起激烈的兩方爭辯。馬來西亞的免疫工作小組（CITF）19日表示會認真對待這些報告並將進行調查，強調「如果被判有罪，專責小組會豪不猶豫地終止涉案人員的服務，並根據法律規定採取行動」。

國際組織「第三世界網路」（Third World Network）的感染生物學家兼高級研究員表示，這些事件特別值得注意，因為有報導稱「一些負責管理疫苗的人員正在黑市上出售疫苗」，並表示目前一共出現三起不當接種事件，其中一起還提供影片證據，這會導致公眾信心進一步下降，並間接增加公眾對接種疫苗的懷疑。

這位公共衛生專家呼籲政府向疫苗接種中心的工作人員重申，這些事件損害了公眾對新冠疫苗的信心。不過專家仍指出「接種人員都是人，鑑於在疫苗接種活動的高峰期，他們在特定時期內必須處理如此多的數量，他們可能會犯錯誤，但雙方都應確保遵循標準操作程序，包括注射前後觀察針筒內容物，因為鑑於此類事件報告浮出水面，這可以增強信心」。

自17日發生第一起類似事件以來，此後又發生兩起疑似用空針筒進行注射的事件，在社群媒體上，一些公眾對此行為「表示震驚」。自馬來西亞全國疫苗接種運動於2月24日開始實施以來，有關劑量不足和空針筒的說法一直在流傳。

自2月以來，馬來西亞已接種超過1400 萬劑新冠疫苗，目前約有450萬或14%的人口接種疫苗。馬來西亞政府曾表示希望在11月全面重新開放經濟，屆時預計每日病例數將降至500以下，該國3300萬人口中約有60%將完全接種疫苗。

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