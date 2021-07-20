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不開放觀賽的奧運…東京旅館百萬筆退訂 恐接連倒閉

編譯黃淑玲／綜合報導
東京奧運7月23日開幕，美國轉播單位NBC在觀光景點設置奧運五環，宣傳賽事。(中央社)
東京奧運7月23日開幕，美國轉播單位NBC在觀光景點設置奧運五環，宣傳賽事。(中央社)

東京奧運因為疫情升高警戒，幾乎是最後一刻才決定不開放觀眾看比賽，彭博資訊報導，因此而產生的旅館退訂估計超過100萬筆。

彭博說，東京奧運主席橋本聖子曾經表示，30%的賽事門票購買者來自大東京地區之外；旅館取消數字的估算就基於此，並假設他們至少會住宿一個晚上。

第一生命保險經濟分析師Hideo Kumano說，「禁止觀賽」這最新的打擊，非常可能引發更多的旅館業破產。「沒有觀眾的奧運對日本全國民心的衝擊，難以化解。」以Kumano的估算，旅館訂房取消接近70萬筆，單單是旅館業的初步經濟損失就大約500億日圓（4.56億美元）。但是旅館業到目前為止，政府幾乎沒有提供什麼額外的幫助。

野村研究所經濟分析師Takahide Kiuchi納進門票退票、旅行開銷取消等因素，計算「沒有觀眾」這個決定造成的損失，高達1340億日圓。

更慘的是，現在忙著處理顧客取消訂房的旅館，先前為了迎接當初以為是千載難逢的奧運商機，在2017到2019這三年間花大錢投資翻新設備。根據彭博引用日本財務省的資料，這三年旅館業投入1.5兆日圓（137億美元）更新、升級，比2014年到2016年這三年增加50%。

東京奧運 旅館 分析師

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