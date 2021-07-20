我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時速600公里地表最快 中國高速磁浮列車出廠

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

間諜軟體目標名單曝光 法媒：總統馬克宏恐遭鎖定

編譯張君堯／綜合報導
根據媒體最新報導，法國總統馬克宏據信成為近日爆出的「飛馬」間諜軟體所竊聽的幾位世界領導人之一。(美聯社)
根據媒體最新報導，法國總統馬克宏據信成為近日爆出的「飛馬」間諜軟體所竊聽的幾位世界領導人之一。(美聯社)

根據媒體最新報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）據信成為近日爆出的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體所竊聽的幾位世界領導人之一。

這款名為「飛馬」 的軟體是由以色列網路情報公司「NSO Group」開發，會感染手機並允許幕後操作者監視他們的目標，包括蘋果iPhone或安卓（Android）系統都無一倖免，手機被植入該軟體後，幕後操作者不僅可以監控訊息、照片和電子郵件，還能記錄通話並秘密開啟麥克風監聽。

法國媒體《世界報》（Le Monde）最新報導稱，法國總統馬克宏自2017年一直頻繁使用的一部手機，被摩洛哥情報機構列入攻擊名單之一，不過隨即遭到否認。法國當局也指出「若這些消息屬實，那將是非常嚴重的」。

在目前曝光約5萬支遭入侵的電話號碼名單中，有幾位領導人赫然在列，這些人被認為是NSO Group公司客戶「感興趣」的對象。該名單被洩露給主要新聞媒體。不過NSO Group公司堅稱這款軟體僅用於打擊犯罪分子和恐怖分子、無任何不當行為。

儘管被列入名單並不意味著該軟體已經用於目標，但確實意味著該人是潛在目標。目前也尚未釐清該「飛馬」是否曾安裝在法國總統的手機上。據稱，洩露名單上還包括伊拉克、南非、巴基斯坦、埃及和摩洛哥等國的現任領導人。共計有34個國家、600多名政府官員和政界人士上榜。

手機 飛馬 馬克宏

上一則

法國賽諾菲疫苗 歐盟加快審查 年底可望上市

下一則

東奧倒數兩天…再爆71例確診 多為國際旅客

延伸閱讀

法國新增萬人染疫 巴黎鐵塔關閉9個月後重開

法國新增萬人染疫 巴黎鐵塔關閉9個月後重開
馬克宏一席話 法國單日破百萬人登記接種疫苗

馬克宏一席話 法國單日破百萬人登記接種疫苗
法國總統大選明年4月登場 預料馬克宏會爭取連任

法國總統大選明年4月登場 預料馬克宏會爭取連任
法國規定上餐館須出示免疫證明 90萬人立刻預約接種

法國規定上餐館須出示免疫證明 90萬人立刻預約接種

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥

吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥
曼哈頓公寓1.57億元售出 神秘買家傳是蔡崇信

曼哈頓公寓1.57億元售出 神秘買家傳是蔡崇信