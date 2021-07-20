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法義肢製造商賣出首顆人造心臟 價格18.8萬元

中央社巴黎19日綜合外電報導
法國義肢製造商Carmat首次商業化賣出全人工心臟給一位義大利病患。（圖取自Carmat網頁carmatsa.com/en）
法國義肢製造商Carmat首次商業化賣出全人工心臟給一位義大利病患。（圖取自Carmat網頁carmatsa.com/en）

法國義肢製造商Carmat今天宣布，首次商業化賣出全人工心臟給一位義大利病患，售價約18.8萬美元。公司希望能盡快降低成本，推廣給更多等待器官移植的人。

Carmat今天透過新聞稿表示，自2008年成立後，首度售出自家開發的人工心臟，植入一位等待器官移植的義大利病患體內。

Carmat在聲明中說，這場手術由義大利那不勒斯（Naples）的Azienda Ospedaliera dei Colli醫院心臟外科醫生馬埃洛（Ciro Maiello）領導的團隊操刀，這座醫學中心擁有義大利頂尖人工心臟手術經驗。

Carmat發言人告訴法新社，這是他們生產的人工心臟首次非用於臨床試驗。

Carmat執行長皮亞特（Stephane Piat）在法國BFM 財經台（BFM Business）受訪時表示：「我們幾周前開始推動產品商業化，然後就有首位病人來自那不勒斯。...他術後狀況很好，我們都很開心。」

皮亞特補充說，這顆人工心臟要價約20萬歐元（約23.5萬美元），製造時間約3個月。「我們現在有2個目標：推廣銷售及盡快降低製造成本。」

Carmat表示，生產的人工心臟首次商業化銷售是「重要里程碑，開啟公司發展新頁」，並希望能在今年底前找到更多法國和德國顧客。

Carmat已在15日宣布，生產的全人工心臟在美國完成首例人體植入臨床試驗，執行手術單位是位在北卡羅來納州杜倫（Durham）的杜克大學醫院（Duke University Hospital）。

美國可能會是Carmat人工心臟的主要市場。杜克大學醫院心臟外科團隊指出，美國每年約有10萬起新的心臟衰竭病例；Carmat表示，其中只有3000到4000人能獲得心臟移植，「換句話說，有多達9萬6000名患者或許能受惠於Carmat的療法」。

Carmat的Aeson人工心臟去年12月獲得歐洲合格認證（CE），得以出售作為「移植橋梁」，也就是等待移植時的人造器官。

這項認證是根據2016年開始且持續至今的PIVOTAL研究計畫結果。

義大利 美國 北卡羅來納州

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