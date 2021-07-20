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緬甸疫情延燒 軍方偽裝求診逮捕志願醫生

中央社記者呂欣憓曼谷20日專電
緬甸社會動盪，圖為守在路障旁的緬甸警方。(美聯社)
緬甸社會動盪，圖為守在路障旁的緬甸警方。(美聯社)

緬甸COVID-19疫情自7月起快速升溫，但受政變影響，醫療能量不足，醫護人員加入民間團體協助治療病患，但軍方偽裝成病人求診，昨天逮捕5名志願醫生，扣留大批醫療物資。

緬甸今年2月爆發軍人政變後，醫護人員參加公民不服從運動，醫療能量吃緊，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自7月起快速升溫，昨天新增5189個確診病例，累計達到23萬4710例，死亡5281人。

疫情嚴峻，第一大城仰光（Yangon）及第二大城瓦城（Mandalay）的居民已難以買到氧氣瓶，許多民眾拒絕赴軍方的醫院就診，加上篩檢量及檢測能力不足，實際確診及死亡人數都有可能更高。

許多醫護成立志工團體幫助確診民眾，伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）以及今日緬甸（Myanmar Now ）報導，軍政府的人昨天偽裝成病人打電話到一個志工團體位於仰光北達貢區的辦公室，表示需要醫生協助，當3名醫生抵達通報地點隨即被軍方抓走。

軍方的人接著到志工團體的辦公室，又抓走了2名醫生。志工團體的負責人柯昌雷（Ko Chan Lay）表示目前還不知道這5名醫生的狀況以及人在何處，軍方誘騙並抓走志願醫護人員是不能接受的。

他指出，軍方並帶走了辦公室內的氧氣鋼瓶、藥品以及個人保護裝備。

在仰光有許多個像這樣的醫療志工團體，不過他們多半不會在網路公開聯繫方式，而是透過私人的臉書社團，提供有需要的民眾可以聯繫，柯昌雷猜測軍方是透過這些私人社團取得聯繫方式。

根據這些志工團體的統計，仰光平均每天火化600具染病死亡的民眾屍體，在疫情爆發之前平均每天約100具屍體。在志工團體工作的醫護人員指出，軍方的醫院沒辦法提供給民眾所需要的治療，民間團體只好互相幫助。

而在這5名醫生遭到軍方逮捕後，許多志願的醫生和志工團體紛紛在社群媒體上表示會先暫停到府看診的服務。

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