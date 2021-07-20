越南疫情燒不停，停工或就地安置人員的企業不斷增加。 歐新社

日經報導，Netflix、Ikea和Nike在越南 的代工廠，也跟著三星 與寶成等其他公司的腳步，暫停在當地的生產作業，或是在自家廠區內設立「泡泡」，讓員工就地安置在廠區內，希望能讓生產線持續運作。

報導指出，三星和寶成上周暫停越南部分工廠的生產後，越南當局要求更多工廠讓員工直接住在廠區內，不然就是直接暫停生產。

華擎科技決定暫停作業，預估7月營收可能會受到5%-20%的影響。華擎總經理許隆倫告訴日經記者，該公司會把生產轉到其他代工製造廠，並等待當地政府核准其設立新冠病毒泡泡。華擎是和碩旗下板卡廠，串流影音巨擘Netflix也是其客戶。

根據越南政府的資料，除了寶成，儒鴻、豐泰、以及南韓製鞋商Changshin等Nike供應商，也都暫時停工。儒鴻一名發言人告訴日經，19日已向當地政府申請重啟生產線，目前尚不清楚疫情 對營運的影響程度。儒鴻還有另一名大客戶Under Armour。

慶豐富在19日呈交主管當局的文件中表示，旗下位於平陽省的工廠將從7月19日關閉至8月2日。該公司是沃爾瑪和IKEA的窗簾代工商。

蘋果的代工商歌爾、南韓輪胎大廠錦湖輪胎（Kumho Tire）、國際食品包裝巨擘利樂（Tetra Pak）、以及食品大廠雀巢（Nestle），則是在工廠內設置「新冠病毒泡泡」，也就是所謂「三就地原則」：就地生產、就地用餐及就地住宿。

報導指出，其他讓員工在廠區內就地食宿的企業，還包括錦湖輪胎、利樂、美國飼料大廠嘉吉（Cargill）、軟體委外大廠Digi-Texx等。

胡志明市實施全國最嚴格封鎖措施進入第二周，計程車和餐廳外送都禁止。河內和其他16個市鎮19日也將入胡志明市，實施居家避疫令。

越南雀巢飲用水公司執行長Fausto Tazzi說，每個人現在都很難熬，但「我們前線的員工展現出驚人的韌性」。該公司目前就地安置了1,200名員工，但Tazzi說，疫苗才是最終的解決之道。

中央社報導，越南19日通報新增4,175例本土確診病例，較前一天少，但胡志明市有3,074人染疫。越南新一波疫情爆發，兩個多月來累計近5.5萬人確診。