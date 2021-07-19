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英國全面解封酒吧擠爆 專家：單日確診恐暴增至20萬

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英國全面解封酒吧擠爆 專家：單日確診恐暴增至20萬

編譯張君堯／即時報導
英國19日全面解封，18日午夜12時一過，各地酒吧就擠爆。圖為里茲一家酒吧的盛況。 美聯社
英國19日全面解封，18日午夜12時一過，各地酒吧就擠爆。圖為里茲一家酒吧的盛況。 美聯社

英國19日全面解封，18日午夜12時一過，英格蘭各地酒吧就被擠爆。根據最初幫助英國當局制定新冠病毒封鎖策略的科學家表示，解封後英國每天新出現的新冠確診病例數「可能會達到20萬」，並對衛生醫療系統造成「重大破壞」。

佛格森教授（Neil Ferguson）表示，19日防疫政策的全面解鎖「幾乎不可避免」地將每天產生10萬例確診、約1000例住院，佛格森還補充說「儘管英國大約有一半的人接種疫苗，但他仍可以預見病例率會擴大到兩倍的情況」。

佛格森18日接受訪問時表示「真正的問題是我們會不會讓這個數字翻倍、甚至更高」，並指出「這就是開始失控的地方。我們每天可能會有2000人住院、20萬例確診，但不確定性要大得多」。英國各地確診數每周激增52%，但死亡人數略有下降。

英國19日共有4萬8161例確診、高於18日的3萬1772 例，但儘管病例數在上升，但死亡人數卻略有下降，從上周的26人降低至25人。與此同時，醫院的數字有所增加，18日公布的數據顯示，本月6日有563人入院，13日則有740名患者入院。

佛格森指出「如果你有足夠多的確診數，你仍然會給醫療保健系統帶來相當大的負擔，包括醫療服務的中斷」。包括佛格森在內的一批科學家強烈反對19日取消剩餘的防疫限制，並暗示政府已決定通過「有效地讓病毒在年輕人中肆虐來實現『群體免疫』」，他們強調這一策略將導致更多人長期感染新冠病毒，並增加產生新的疫苗抗性變體的風險。

英國 疫苗 防疫

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