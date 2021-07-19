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絞碎毒殺太殘忍 法國明年起禁蛋雞場屠宰小公雞

中央社巴黎18日綜合外電報導
法國明年起禁止以非人道方式屠宰小公雞。(Photo by Karim MANJRA on Unsplash)
法國明年起禁止以非人道方式屠宰小公雞。(Photo by Karim MANJRA on Unsplash)

鑒於蛋雞養殖業者在雞蛋孵化後多只保留母雞，小公雞則遭到絞碎或毒殺。法國農業部長今天表示，明年起將禁止以非人道方式屠宰小雞，要求業者添購儀器好在公雞破殼前將牠消滅。

法國農業部長德諾曼第（Julien Denormandie）接受「巴黎人報」（Le Parisien）專訪時表示，目前每年有5000萬隻小公雞以絞碎或毒氣方式遭到選擇性宰殺，只有能孵蛋的小母雞被保留下來。

多年來，這種作法被動保團體批為野蠻，抗議以這種手段殘殺動物。

有鑑於此，德諾曼第表示，2022年將會是「終結法國絞碎和毒殺小公雞的一年」，法國政府計劃明年1月起禁止用絞碎或毒氣方式屠宰小公雞，且將於歐洲層級推動類似措施。

德諾曼第並透露，相關法令草案預計將在今年夏末提交。

他說：「法國會是全球第一個終結絞碎和毒殺小公雞的國家，和德國同步。」德諾曼第又說，法德兩國明天將在歐洲聯盟（EU）農業部長理事會中嘗試說服其他歐盟國禁止這種做法。

至於解決方法，德諾曼第表示，將要求養殖場在明年1月1日前配置或訂購可在雞蛋孵化時檢測出小雞性別的儀器。如此一來，便能在小公雞破殼前將牠消滅，減少痛苦。

法國政府也承諾將提列1000萬歐元（約1177萬美元）預算，提供業者補助添購適當儀器。至於消費者方面，這項新政將會讓6顆裝每盒雞蛋的價格增加約1歐分（約0.01美元）。

德諾曼第表示：「從儀器訂購量來看，這項政策的反應熱烈。明年第一季結束時，法國2/3業者將已安裝。」

目前法國解決問題的方法是讓小公雞「提早」被消滅，有些實驗室則正在考慮其他選項。例如有德國科學家正在研究更早在孵化期辨認出小雞性別的方式，好讓小公雞停止孵化並轉為食用雞蛋。

雞蛋 農業部 德國

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