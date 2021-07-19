印尼單日染疫病逝人數再創新高 佐科威民調劇降

印尼單日染疫病逝人數創新高，民眾對總統佐科威處理疫情能力的信任度大幅滑落。(美聯社)

印尼民調 顯示，民眾對於總統佐科威（Joko Widodo）處理COVID-19疫情 能力的信任度大幅下降，因為當局難以遏止將醫院推向臨界點的新一波疫情。

路透社報導，印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）任務小組的數據顯示，境內今天通報新增1338起死亡病例，創單日染疫病逝人數新高，全國累計7萬4920人病歿。

數據顯示，印尼今天新增3萬4257起確診病例，寫下自7月6日以來最低單日染疫人數。印尼已有超過290萬人確診。

根據路透社追蹤統計的最新7日平均數，印尼由於更致命Delta變異病毒株傳播所致，國內新增確診數已超過全球任何一個國家。

印尼民調研究所（Indonesian Survey Institute）6月底進行的調查顯示，民眾對於佐科威處理疫情能力的信任度跌至43%，反觀2月時所作民調他的信任度曾達56.5%。

印尼民調研究所執行主任賈瓦帝（Djayadi Hanan）表示：「過去4個月以來，對於總統克服疫情能力的信任度大幅下降。」

賈瓦帝還說，就執行疫苗接種及移動限制等計畫而言，對於政府的信任度相當重要。