南非暴動 不鏽鋼原料出口受擾 廠商發「不可抗力通知」

南非暴動和搶劫事件波及錳礦和鉻礦出口，由於這兩種金屬是都合金鋼鐵的原料，也影響亞洲鋼鐵生產。(美聯社)

南非 暴動和搶劫事件波及錳礦和鉻礦出口，由於這兩種金屬是都合金鋼鐵的原料，也影響亞洲鋼鐵生產。

彭博報導，南非採礦業者Assmang對錳合金生產發布不可抗力通知，因為生產設施所在地瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）正是日前暴動最嚴重的地區。

Assmang代理董事威爾森表示，上周已對顧客發布不可抗力通知，主要因南非發生暴動以及南非德本港與理查茲灣港關閉。他說，這個不可抗力因素18日為止依然存在。

受到因到德本港關閉影響，據傳全球鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾鋼鐵公司（ArcelorMittal）的南非子公司安賽樂米塔爾南非也宣告不可抗力。

南非10日發生暴動，因民眾不滿前總統祖馬（Jacob Zuma）違抗法院命令而入獄。這起暴動造成上千家商店、工廠和其他地方遭洗劫。南非國營港口、貨運鐵路暨管線營運商Transnet 16日表示，位於德本的港口和碼頭營運正緩慢恢復正常，分析師 認為，可能須花兩周時間才能緩解港口受擾的情況，從而衝擊對中國 大陸的錳出口。

威爾森說：「情勢尚未穩定或恢復正常，所以在我們重啟營運之際，仍會看到海運延宕的時間拉長。這些港口還有積壓已久的工作尚待完成。」他也說，錳礦和鐵礦砂兩者照常開採。

不過，南非暴動和搶劫事件，已擾亂主要供應商對大陸的錳出口。錳是鋼鐵的關鍵原料之一。船舶經紀商Banchero Costa研究主管Ralph Leszczynski說，裝運大量錳礦、要從德本港開往大陸的散裝貨櫃船已停駛。

上海金屬行情網站SMM分析師安東尼‧游表示，在南非每月出口至大陸的錳礦中，可能只有10%出口受影響。錳也用於電池生產。他說，南非的錳礦出口主要用於鋼鐵製造和不鏽鋼。

另一個不鏽鋼的成份鉻也值得關注，南非在全球鉻鐵礦市占率40%，如今供貨也勢必受阻。

有報導說印尼青山不鏽鋼廠已宣布封盤不接受訂單，要看原料鉻礦調度結果，再決定新的報價。