我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美境內80場野火延燒...美西部分居民被迫再度撤離

Delta變種病毒引發疫情復熾疑慮 道瓊早盤重挫逾800點

南非暴動 不鏽鋼原料出口受擾 廠商發「不可抗力通知」

編譯洪啟原／綜合外電
南非暴動和搶劫事件波及錳礦和鉻礦出口，由於這兩種金屬是都合金鋼鐵的原料，也影響亞洲鋼鐵生產。(美聯社)
南非暴動和搶劫事件波及錳礦和鉻礦出口，由於這兩種金屬是都合金鋼鐵的原料，也影響亞洲鋼鐵生產。(美聯社)

南非暴動和搶劫事件波及錳礦和鉻礦出口，由於這兩種金屬是都合金鋼鐵的原料，也影響亞洲鋼鐵生產。

彭博報導，南非採礦業者Assmang對錳合金生產發布不可抗力通知，因為生產設施所在地瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）正是日前暴動最嚴重的地區。

Assmang代理董事威爾森表示，上周已對顧客發布不可抗力通知，主要因南非發生暴動以及南非德本港與理查茲灣港關閉。他說，這個不可抗力因素18日為止依然存在。

受到因到德本港關閉影響，據傳全球鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾鋼鐵公司（ArcelorMittal）的南非子公司安賽樂米塔爾南非也宣告不可抗力。

南非10日發生暴動，因民眾不滿前總統祖馬（Jacob Zuma）違抗法院命令而入獄。這起暴動造成上千家商店、工廠和其他地方遭洗劫。南非國營港口、貨運鐵路暨管線營運商Transnet 16日表示，位於德本的港口和碼頭營運正緩慢恢復正常，分析師認為，可能須花兩周時間才能緩解港口受擾的情況，從而衝擊對中國大陸的錳出口。

威爾森說：「情勢尚未穩定或恢復正常，所以在我們重啟營運之際，仍會看到海運延宕的時間拉長。這些港口還有積壓已久的工作尚待完成。」他也說，錳礦和鐵礦砂兩者照常開採。

不過，南非暴動和搶劫事件，已擾亂主要供應商對大陸的錳出口。錳是鋼鐵的關鍵原料之一。船舶經紀商Banchero Costa研究主管Ralph Leszczynski說，裝運大量錳礦、要從德本港開往大陸的散裝貨櫃船已停駛。

上海金屬行情網站SMM分析師安東尼‧游表示，在南非每月出口至大陸的錳礦中，可能只有10%出口受影響。錳也用於電池生產。他說，南非的錳礦出口主要用於鋼鐵製造和不鏽鋼。

另一個不鏽鋼的成份鉻也值得關注，南非在全球鉻鐵礦市占率40%，如今供貨也勢必受阻。

有報導說印尼青山不鏽鋼廠已宣布封盤不接受訂單，要看原料鉻礦調度結果，再決定新的報價。

南非 分析師 中國

上一則

至少28死40傷 宰牲節將至 巴基斯坦返鄉巴士出重大車禍

下一則

菲律賓在南海挑戰中國軍艦 宣示主權

延伸閱讀

倒數4天 東奧選手村連爆選手染疫 開幕觀禮人數恐再縮水

倒數4天 東奧選手村連爆選手染疫 開幕觀禮人數恐再縮水

川普打混淆宣傳戰 美化國會暴徒成愛國者

川普打混淆宣傳戰 美化國會暴徒成愛國者
東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本

東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本
顛覆傳統、挑戰父權？ 南非倡「一妻多夫」

顛覆傳統、挑戰父權？ 南非倡「一妻多夫」

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天建議，不要將不同廠牌的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗混合施打，她稱這是個「危險趨勢」，因為這對人體健康的影響。圖為莫德納、嬌生和輝瑞三款疫苗。(路透)

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

2021-07-12 21:25
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20

超人氣

更多 >
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗

官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出