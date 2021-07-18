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無需點擊即駭入 以色列「間諜軟體」遭爆監控百名記者

編譯張君堯／綜合報導
根據「衛報」和其他16家媒體針對大規模數據洩露的聯合調查，包括世界各地的人權倡議者、記者和律師恐怕都已經遭到專制政府以色列網路情報公司「NSO Group」開發的駭客軟體目標、遭到監控。（美聯社）
根據「衛報」和其他16家媒體針對大規模數據洩露的聯合調查，包括世界各地的人權倡議者、記者和律師恐怕都已經遭到專制政府以色列網路情報公司「NSO Group」開發的駭客軟體目標、遭到監控。（美聯社）

根據「衛報」和其他16家媒體針對大規模數據洩露的聯合調查，包括世界各地的人權倡議者、記者和律師恐怕都已經遭到專制政府用以色列網路情報公司「NSO Group」開發的駭客軟體目標、遭到監控。

報導中指出，NSO開發的駭客間諜軟體「飛馬」（Pegasus）被廣泛且持續地濫用，即使該公司堅稱這款軟體僅用於打擊犯罪分子和恐怖分子。「飛馬」專用來入侵手機，包括蘋果iPhone或安卓（Android）系統都無一倖免，手機被植入該軟體後，幕後操作者不僅可以監控訊息、照片和電子郵件，還能記錄通話並秘密開啟麥克風監聽。

目前洩密事件包含超過5萬個電話號碼，「衛報」將在未來幾天內公布名單上出現的人的身分，其中包括數百名企業高層、宗教人士、學者、非政府組織僱員、工會官員和政府官員，還包括內閣部長、總統和總理，此外還列出180多名記者，其中包括「金融時報」、CNN、「紐約時報」、「經濟學人」、美聯社和路透社等家記者。

墨西哥獨立記者伯托（Cecilio Pineda Birto）為例，他的電話號碼被發現在名單中，顯然在他被謀殺前的幾周前有「墨西哥客戶很感興趣」，當時兇手在洗車場行兇、而伯托的手機從未被找到，因此無法通過分析來確定它是否受到「飛馬」入侵。

報導中還稱，NSO的技術近年已進化到「零點擊」（Zero-Click），意味著只需單純向目標發送簡訊即可感染系統。多倫多大學專門研究「飛馬」的「公民實驗室」（The Citizen Lab）調查的結果顯示，包括亞塞拜然、巴林、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧旺達、沙烏地阿拉伯、匈牙利、印度和阿拉伯聯合大公國等10國當局都是NSO公司客戶。

對此，NSO公司一直堅稱「不運營其出售給經過審查的政府客戶系統，也無法監視客戶目標的數據」，並在通過律師發表的聲明中表示將「繼續調查所有可信的濫用聲明並採取適當行動」。

墨西哥 手機 駭客

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