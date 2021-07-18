我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英格蘭明全面解封 「為了恢復正常生活」賭很大

吳亦凡被爆灌醉性侵8女不戴套 付錢封口未成年

塔利班領袖發聲明 表態贊成政治解決阿富汗衝突

中央社喀布爾18日綜合外電報導
塔利班最高領袖艾昆薩達。(美聯社)
塔利班最高領袖艾昆薩達。(美聯社)

塔利班最高領袖艾昆薩達今日表示，儘管這個民兵組織已在阿富汗各地發動全面攻勢，但他「極力支持」透過政治解決方案，化解阿富汗境內的衝突。

法新社報導，艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）在下週穆斯林節日宰牲節（Eid al-Adha）前發布聲明說：「儘管已取得軍事上的成功與進展，伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班過去取得阿富汗政權時所取的國號）仍極力支持在國內採取政治解決方案。」

艾昆薩達指出，「伊斯蘭大公國將善用每一個機會，以建立伊斯蘭制度以及和平與安全」。他強調，塔利班致力打造結束戰爭的解決方案，並抨擊反對政黨在「浪費時間」。他還補充說：「我們要傳達的訊息是不要依賴外國人，讓我們自己解決問題，拯救我們的家園脫離當前危機。」

塔利班宣布上述消息之際，阿富汗政府和塔利班代表本週末在卡達首都杜哈（Doha）進行新一輪會談。針對這場停滯已久的和平談判，人們也開始重拾希望。

自5月初以來，塔利班在阿富汗的鄉村地區大舉發動攻擊，占領數十個地區、邊境通道，還攻擊了1個省會。

美國領導的外國軍隊展開最後撤軍行動後，這個叛亂組織也發動最新攻勢。美國與北約的撤軍計畫將於8月底完成。

阿富汗 美國 邊境

上一則

西歐洪災增為184死 紐時：嚴重程度千年一遇

延伸閱讀

採訪阿富汗戰地 普立茲獎記者身亡

採訪阿富汗戰地 普立茲獎記者身亡
採訪阿富汗戰地 普立茲獎路透攝影記者身亡

採訪阿富汗戰地 普立茲獎路透攝影記者身亡
中國要求塔利班：與恐怖勢力劃清界線

中國要求塔利班：與恐怖勢力劃清界線
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天建議，不要將不同廠牌的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗混合施打，她稱這是個「危險趨勢」，因為這對人體健康的影響。圖為莫德納、嬌生和輝瑞三款疫苗。(路透)

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

2021-07-12 21:25
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43

超人氣

更多 >
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口
兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識