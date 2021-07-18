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西歐洪災增為184死 紐時：嚴重程度千年一遇

編譯李京倫、洪毅／綜合報導
德國總理梅克爾（左）18日到萊因法耳次邦舒爾德村水患災區勘災。（美聯社）
德國總理梅克爾（左）18日到萊因法耳次邦舒爾德村水患災區勘災。（美聯社）

西歐連日洪災至少已造成184人死亡，其中德國至少占了157人。紐約時報報導，多名氣象學家和德國官員指出，這種規模的洪患是500年到千年1遇。德國這次極端暴雨，是排放溫室氣體引發全球暖化從而造成氣候變遷的顯例，研究顯示，大氣變暖會攜帶更多水氣，提高暴雨發生率。

洪患發生前幾天，歐洲氣象機構曾發布極端洪水警報，警告暴風雨會使河水水位漲到數百年未見的高度，不過警報幾乎沒起作用。雖然德國監測河水水位的洪水警示系統如預期發揮功能，但多名官員說，雨量之大他們未曾見過，就連小溪也溢堤。

英國雷丁大學研究洪水如何發生的水文氣象學家琳達．史貝特說，未能把這次洪災的重大風險傳達給需要的人知道，是死傷慘重原因之一，「原本不該死這麼多人」。

德國總理梅克爾18日前往勘災。梅克爾說這場洪災是「悲劇」，並承諾聯邦政府將援助災區。德國政府先前宣布準備設立特別救難基金。這場洪災損失估計高達數十億歐元。

德國災情報告顯示，14日以來，德國單是在萊因法耳次邦就有110人死亡、670人受傷。在鄰國比利時，洪水已奪走至少27條人命。

重災區德國重建之路漫漫，比利時亦受重創，德國及荷蘭邊界地區仍受威脅，當局仍在緊急疏散民眾；而在德國的另一端，德勒斯登周遭及捷克一帶現在也不敢大意。

受災地區洪水漫灌，汽車、房屋泡在水裡，部分地區甚至引發土石流，或是洪水強到沖毀房屋，造成巨大人員傷亡；目前多地道路沖毀而無法通行，一些地方電桿倒塌，充滿危險，重建之路漫漫。

北萊因西發利亞邦總理拉謝特與德國總統史坦麥爾17日前往受創的城鎮埃爾夫特施塔特勘災。拉謝特表示，政府將「盡一切所需的努力」來重建家園。

史坦麥爾也表示，許多受災戶一生財富瞬間化為烏有，需要持續幫助；德國內閣預計在21日與各邦討論重建工作。

德國及荷蘭邊界地區仍受威脅，北萊因西發利亞邦與荷蘭接壤的城鎮瓦森貝格因為魯爾河堤壩破裂而緊急疏散700人。

水災還沒有結束。德國東部薩克森邦德勒斯登近郊、薩克森施韋茨郡與捷克接壤的地方同樣遭暴雨襲擊，並在17日出現水災，導致道路淹沒、鐵路不通，捷克當地一夏令營活動的學生被迫撤離。

德國 洪水 洪災

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