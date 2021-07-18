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英國首相強生改變主意 決定乖乖居家隔離

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中央社倫敦18日綜合外電報導
英國首相強生曾與確診者接觸，原本不打算居家隔離，但在批評聲浪下打消念頭，決定遵照法規隔離。(美聯社)
英國首相強生曾與確診者接觸，原本不打算居家隔離，但在批評聲浪下打消念頭，決定遵照法規隔離。(美聯社)

英國首相強生和財相蘇納克曾與確診者接觸，原本不打算居家隔離，想要改採每天篩檢的前導實驗，繼續工作。但在批評聲浪下，兩人打消念頭，決定遵照法規隔離。

英國政府在格林威治時間上午7時（美東時間上午3時）宣布，強生（Boris Johnson）和蘇納克（Rishi Sunak）曾經和一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸。兩人將參加一項實驗計畫，讓他們可以繼續工作，不必自我隔離10天。

然而，在選民、政敵與企業主的大力抨擊下，這項決定不到3小時就被推翻。

發言人聲明，強生將在他位於契克斯（Chequers）的鄉間宅邸進行隔離。

發言人說：「他不會參加這項前導實驗。他會以遠端方式，繼續和內閣開會。」

蘇納克則在推特發文說明，他們原先的決定遭遇反對。

他說：「這前導計畫相當具有限制性，僅能讓我執行基本的公務。我也理解到，不和大家一樣遵守規則是件錯誤的事情。結論是，我將如常自我隔離，不參加這項前導計畫。」

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）昨天上午確診COVID-19，他前一天曾到唐寧街開會。強生和蘇納克於是收到國民保健署（NHS）檢測及追蹤（Test and Trace）通知，告知曾與確診者接觸。

英國 檢測 篩檢

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