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東奧主場館爆性侵 烏茲別克籍男性工作人員遭逮

中央社／東京18日電
（取材自news.tv-asahi.co.jp）
（取材自news.tv-asahi.co.jp）

日本東京奧運開幕在即，今天傳出在開閉幕主場館國立競技場打工的30歲烏茲別克籍男大學生，涉嫌性侵同樣在國立競技場打工的20多歲女性。但犯嫌辯稱雙方是你情我願，否認犯行。

日本放送協會（NHK）報導，被警方逮捕的犯嫌是住在東京都內飯店的30歲烏茲別克籍男大生。

東京都警視廳表示，這起疑似性侵案件發生在7月16日晚間9時左右，地點是用來作為東奧及帕運主場館的國立競技場觀眾席附近。

犯嫌是在國立競技場內專供媒體記者用餐的餐廳打工，持有相關人士用的識別卡；被害女性同樣在國立競技場內打工。

相關人士表示，國立競技場16日晚間舉行彩排活動，犯嫌與被害者可能是在工作結束後，前去觀看彩排。

犯嫌面對警詢時供稱，「對方並沒有不願意」，警方將進一步調查詳情。

TBS電視台、朝日新聞報導，警方是以強制性交罪嫌逮捕這名烏茲別克籍犯嫌。

警視廳表示，犯嫌與被害女性同在國立競技場內打工，事發當天剛認識，被害女性在犯嫌邀約下當晚前往觀眾席觀看閉幕式彩排，犯嫌可能是在彩排結束後見四下無人性侵被害人。

國立競技場目前只有相關人士才能出入。犯嫌辯稱「對方並沒有不願意」，否認性侵。

東京奧運 性侵 日本

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