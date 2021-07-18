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55.5%…新冠疫苗覆蓋率 歐盟超車美國

中央社／布魯塞爾17日電
圖為德國的新冠疫苗施打站，醫護人員在為民眾注射嬌生疫苗。(路透)
圖為德國的新冠疫苗施打站，醫護人員在為民眾注射嬌生疫苗。(路透)

歐洲聯盟領袖今天慶祝歐陸的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率，一舉超前多個月來施打速度最快的美國

法新社報導，歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）在社群網站推特（Twitter）貼文說：「我們說到做到。歐盟本周超越美國，第一劑疫苗覆蓋率全球第一。」

法國的歐洲事務部長波恩（Clement Beaune）引述「用數據看世界」（Our World In Data）統計資料指出，歐盟目前已替55.5%人口施打第一劑疫苗，勝過大西洋彼端美國的55.4%。

今年年初時，布魯塞爾的COVID-19疫苗施打策略飽受批評，當時疫苗供應不足，覆蓋率落後英國與美國。

然而，歐盟執行委員布勒東表示，在他率小組人員努力不懈提升疫苗生產和供應之後，如今歐盟第一劑覆蓋率不僅超越大西洋另一端的對手美國，還「持續開放，並將我們半數的疫苗出口給100多國」。為此，他盛讚歐洲的「效率和團結」。

疫苗計畫起步疼痛期最高峰的時候，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2月時曾坦承，布魯塞爾當局犯下不少錯誤。

但她堅稱，「對抗COVID-19疫情並非一場短跑，而是一場馬拉松。」

疫苗 歐盟 美國

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