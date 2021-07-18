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全國在哭他卻在笑…梅克爾接班人勘災時大笑不止被抓包

編譯田思怡／綜合報導
德國總理梅克爾的接班人、目前在德國大選民調領先的拉謝特(後排左)，17日在前往洪水災區勘災時大笑不止被抓包。(路透)
德國總理梅克爾的接班人、目前在德國大選民調領先的拉謝特(後排左)，17日在前往洪水災區勘災時大笑不止被抓包。(路透)

德國總理梅克爾的接班人、目前在德國大選民調領先的拉謝特(Armin Laschet)，17日在前往洪水災區勘災時大笑不止被抓包。當德國總統史坦邁爾(Frank-Walter Steinmeier)在前面發表談話慰問災民，鏡頭拍到拉謝特在後面與同事開玩笑，開心大笑持續幾秒鐘。

德國發行量最大的「畫報」(Bild)在新聞網站上痛批：「全國在哭泣，拉謝特卻在笑。」

政治人物和評論家立刻在社群媒體上譴責拉謝特，中間偏左的社民黨秘書長克林拜爾(Lars Klingbeil)推文：「我啞口無言。」社民黨與拉謝特所屬的基民黨目前合組聯合大政府。

極左派反對黨左翼黨(Die Linke)的雷梅爾斯( Maximilian Reimers )寫道：「拉謝特鬧了大笑話，他怎麼能當總理？」

德國北萊茵-西發利亞邦首長拉謝特連日到洪災現場勘災，先後爆出輕蔑女記者、在災區現...
德國北萊茵-西發利亞邦首長拉謝特連日到洪災現場勘災，先後爆出輕蔑女記者、在災區現場大笑爭議。（美聯社）

拉謝特事後用德文推文表示，對於自己的行為很後悔。洪水發生時，梅克爾正在美國訪問，她預定18日前往災區勘災。

幾天前，拉謝特在有關洪水的問題上與一名女記者言辭交鋒，以輕蔑的口吻稱女記者為「年輕的小姐」。

拉謝特說：「不好意思，年輕的小姐，不能因為有一天發生了這種事，就改變政策。」

拉謝特現任北萊茵-西發利亞邦首長，該邦是這次受災最嚴重的兩個邦之一。拉謝特與史坦邁爾等高官17日前往重災區埃爾夫特施塔特(ErftstadtArmin Laschet)勘災，該地區已有數十人死亡，仍有幾百人失蹤。

埃爾夫特施塔特的豪雨引發土石流，摧毀民宅和樹木。當地居民瓦希基斯( Olav Waschkies)推文：「我在埃爾夫特施塔特長大，我們邦長(拉謝特)的行為令人無法接受，也不可原諒。」

德國 洪水 梅克爾

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