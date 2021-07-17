我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

又是聲波攻擊？美駐維也納20名外交人員患腦部怪病

海地總統遺孀自美返國 準備參加23日國喪

中央社／太子港17日電
海地總統遺孀瑪婷（右）在美國接受治療後，17日搭機返回海地。左為代理總理喬塞德。（路透）
海地總統遺孀瑪婷（右）在美國接受治療後，17日搭機返回海地。左為代理總理喬塞德。（路透）

海地總統摩依士7日凌晨在自宅遇刺身亡，47歲的遺孀瑪婷身受重傷，在美國佛羅里達州接受治療。海地官員表示，瑪婷今天已返抵國門，準備參加23日的國喪儀式。

法新社報導，事發後，瑪婷（Martine Moise）在佛州邁阿密一間醫院，住院10天接受治療。

負責通訊事務的國務秘書艾克森特斯（Frantz Exantus）在推特（Twitter）寫道，臨時總理喬塞德（Claude Joseph）在太子港機場迎接瑪婷。

社群媒體影片可見現場天色灰濛、刮著強風，瑪婷右手臂吊著吊帶，身穿防彈背心，小心翼翼地步下登機梯，與迎接她的一組人馬握手。

艾克森特斯寫道，「第一夫人…剛抵達海地，將參與（摩依士）國喪準備工作」，並張貼幾張瑪婷在數名維安人員護衛下步下飛機的照片。

摩依士（Jovenel Moise）的國喪儀式訂於23日在海地北部歷史古城海地角（Cap-Haitien）舉行。摩依士遇刺後，海地已危險地步向混亂。

美聯社報導，瑪婷本週稍早在邁阿密醫院推文表示，她無法相信丈夫「沒有留下遺言」就走了，「這種痛永難抹滅」。

53歲的摩依士是被多由哥倫比亞傭兵組成的突襲小組暗殺，但這場肆無忌憚的攻擊行動有許多細節依然成謎。

瑪婷歸國前一天，喬塞德曾矢言為摩依士遇害一事伸張正義。

國家警察局長查爾斯（Leon Charles）昨天在記者會上表示，海地當局「正在和專門從事司法調查的國際機構合作，例如美國聯邦調查局（FBI）、國際刑警組織（Interpol）等，他們正在現場分析所有跡證…要追查這場暗殺行動的主謀。」

海地總統遺孀瑪婷（右）在美國接受治療後，17日搭機返回海地。（路透）
海地總統遺孀瑪婷（右）在美國接受治療後，17日搭機返回海地。（路透）

摩依士 美國 社群媒體

上一則

德國比利時洪災 罹難增為至少170死

延伸閱讀

殺海地總統傭兵 五角大廈：曾受美軍事訓練

殺海地總統傭兵 五角大廈：曾受美軍事訓練
CNN：海地總統遇刺當天 神祕人Call in電台說「有可怕事發生」

CNN：海地總統遇刺當天 神祕人Call in電台說「有可怕事發生」
海地總統遇刺案新進展 前司法部官員疑幕後黑手

海地總統遇刺案新進展 前司法部官員疑幕後黑手
海地總統喪禮 遺孀將返國參加 前司法部官員下殺人令

海地總統喪禮 遺孀將返國參加 前司法部官員下殺人令

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59
世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天建議，不要將不同廠牌的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗混合施打，她稱這是個「危險趨勢」，因為這對人體健康的影響。圖為莫德納、嬌生和輝瑞三款疫苗。(路透)

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

2021-07-12 21:25
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00

超人氣

更多 >
王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
「未接種疫苗者大傳染」美第4波疫情到 上周確診增7成

「未接種疫苗者大傳染」美第4波疫情到 上周確診增7成
攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打