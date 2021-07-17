德國比利時洪災 罹難增為至少170死

德國阿爾韋勒區發生嚴重洪災，已知98死，數以百計民眾仍失蹤或失聯。（美聯社）

德國 逾半世紀以來遭逢的最嚴重天災重創德國西部和比利時，河川潰決和暴洪本週沖垮民宅、中斷道路交通和供電，災難性洪患造成的罹難人數今天增為至少170死。

路透報導，德國遭逢逾半世紀以來最嚴重天災，西部地區約143人因水患喪命，警方統計，科隆（Cologne）以南的阿爾韋勒區（Ahrweiler）約98死，數以百計民眾仍失蹤或失聯，因為多個地區因水位高漲聯外交通中斷，同時許多地方的通訊仍不通。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）前往北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃爾夫特施塔特鎮（Erftstadt）視察災情，當地至少45人罹難。

當局表示，科隆附近的瓦森貝格鎮（Wassenberg）一座水壩潰決後，約700名居民於16日晚間撤離。位於德國西部的那座水壩仍有潰堤風險，當局已從下游撤離約4500人。

總理梅克爾 （Angela Merkel）預定18日前往遭重創舒爾德村（Schuld）所在的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）視察災情。

在比利時方面，負責整合協調救援行動的國家危機中心指出，死亡人數已攀升至27人。

國家危機中心又說，103人仍「失蹤或失聯」。有些人可能因為手機 無法充電或住院無身分證明文件而失聯。