西歐洪災逾150死 與美國北歐熱浪「是同件事」

德國西部連日豪大雨成災，17日埃爾夫特施塔特的聯邦公路上，車輛載浮載沉。（Getty Images）

德國 、比利時、盧森堡和荷蘭等西歐國家洪災，到17日累計超過150人罹難，其中德國西部就占了至少133人。德國水文學家施洛特說，歐洲發生過多次洪災，但這次「在降雨量和破壞力方面都嚴重得多」。

聯合國氣候變遷小組（IPCC）前副主席、氣候學家朱澤爾告訴法新社：「飽含水分的空氣團被高空低溫擋住，以致在災區上空停留4天。」根據德國氣象單位資料，14到15日，德國災區降下100到150毫米雨量，相當於兩個多月雨量。

科學家指出，目前地球平均氣溫大約比工業化前升高攝氏1.2度，以致強降雨更可能發生。更暖濕的空氣會帶來更多雨量，例如德國西部城市科隆，13到14日降雨量超過150毫米。

氣候科學家說，全球均溫上升攝氏一度，大氣層含水量就會增加7%，提高強降雨發生機率。

紐約時報報導，研究顯示，北極地區快速暖化，使北半球北部和南部溫差縮小，已經影響噴射氣流。英國英格蘭紐卡斯爾大學研究氣候變遷衝擊的教授海莉．佛勒說，其中一個影響是，在夏秋兩季，環繞全球的高空氣流減弱且變慢。

佛勒說：「這意味暴風雨移動也會變慢。」她指出，造成這場西歐洪災的暴風雨，幾乎是在原地靜止不動。空氣中水氣增加，加上暴風雨系統停滯，就會造成某地降下豪大雨。

美國 哥倫比亞大學地球研究所氣候科學家科恩哈伯說，他自己、同事與其他科學家的研究都得類似結論，「就是夏季環繞北半球中緯度的噴射氣流已經變慢，使天氣模式持續更久」，也就是說，熱浪 和豪雨等極端天氣很可能會持續更長時間。

美國麻州伍德威爾氣候研究中心高級科學家珍妮佛．法蘭西斯指出，西歐暴風雨是「今夏北半球極端天氣的一部分」，包括美國西部與西北部熱浪、美國中西部強降雨和氣溫偏低，以及北歐和西伯利亞熱浪。

法蘭西斯說：「噴射氣流結構異常時，極端天氣絕不會單獨出現，總會在多個地方以不同形態出現。所有極端天氣都相關，而且其實是同一件事。」