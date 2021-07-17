德國暴雨釀災133死 全歐洲共153人喪生

德國深受暴雨影響。17日，西德巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr）市中心，居民試圖清走泥水和無法再用的家具。(美聯社)

德國 近日降下豪大雨引發水患成災，警方表示，德國今天累計133人死亡，歐洲合計153人喪生。

法新社報導，德國科布倫茲巿（Koblenz）警方發表聲明說，在災情最慘重地區之一萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate），「根據目前掌握的資訊，這場災害期間有90人不幸喪命」；鄰近的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）也有43人死亡；鄰國比利時則有20死。

分析德國大雨釀災的原因，科學家指出，總體而論，地球平均氣溫升高，目前大約比工業化前氣溫攀升攝氏1.2度，以致強降雨更有可能發生。

更暖濕的空氣意味最終將帶來更多雨量，像是淹水的德國西部城市科隆（Cologne），13與14日降雨量就超過150毫米。

德國萊比錫大學（Leipzig University）理論氣象學教授奎斯（Johannes Quaas）說：「當降下豪大雨，大氣層幾乎就像一塊海綿，如同海綿受擠壓般水流四溢。」

氣候科學家說，全球均溫上升攝氏1度，大氣層中水含量就會增加7%，提高發生強降雨的機率。

其他因素也會決定特定地區受影響的程度，包括當地地理與氣壓系統。

倫敦 帝國學院（Imperial College London）氣候科學家陶米（Ralf Toumi）說：「洪水 總是發生，就像擲骰子等隨機事件，但我們已改變擲骰機率。」