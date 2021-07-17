持續打嗝10多天後送醫 巴西總統喊話：我很快就回來

巴西總統波索納洛日前因身體不適住院治療，現在已經能自行推著點滴架在醫院走廊上行走。（取材自推特）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）14日因連續打嗝十多天加上腹痛，緊急入院治療，他16日發推文表示，很快就會離開醫院並重回工作崗位，但確切時間尚不清楚。

波索納洛在官方推特 貼出一張自己推著點滴架在醫院走廊行走的照片，並說，「上帝保佑，我很快就會回去工作。我們已經做了很多事，但還要為巴西做更多事。感謝您的支持與祈禱」。

- Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros. Boa tarde a todos! pic.twitter.com/aTrhZfhTJ8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2021

波索納洛的醫療團隊表示，總統的恢復情形良好，目前必須吃流質食物，已移除鼻胃管，但出院日期尚未確定。

現年66歲的波索納洛在2018年總統大選期間曾被人刺殺，他的腸道當時被嚴重刺穿，後續也因此入院數次，據悉過去三天共進行過六次手術。