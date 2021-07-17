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持續打嗝10多天後送醫 巴西總統喊話：我很快就回來

編譯徐榆涵／綜合報導
巴西總統波索納洛日前因身體不適住院治療，現在已經能自行推著點滴架在醫院走廊上行走。（取材自推特）
巴西總統波索納洛日前因身體不適住院治療，現在已經能自行推著點滴架在醫院走廊上行走。（取材自推特）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）14日因連續打嗝十多天加上腹痛，緊急入院治療，他16日發推文表示，很快就會離開醫院並重回工作崗位，但確切時間尚不清楚。

波索納洛在官方推特貼出一張自己推著點滴架在醫院走廊行走的照片，並說，「上帝保佑，我很快就會回去工作。我們已經做了很多事，但還要為巴西做更多事。感謝您的支持與祈禱」。

波索納洛的醫療團隊表示，總統的恢復情形良好，目前必須吃流質食物，已移除鼻胃管，但出院日期尚未確定。

現年66歲的波索納洛在2018年總統大選期間曾被人刺殺，他的腸道當時被嚴重刺穿，後續也因此入院數次，據悉過去三天共進行過六次手術。

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