海地總統遇刺案新進展 前司法部官員疑幕後黑手

海地總統摩依士(前排中)遇刺案又有新進展，下令動手的可能是海地前司法部官員巴迪歐。遭暗殺案的關鍵證人、因受重傷被送往邁阿密醫治的第一夫人瑪婷(前排右)10日發表錄音聲明說，外籍傭兵殺了她丈夫。（美聯社）

海地總統摩依士 遇刺案又有新進展，哥倫比亞警察 局長巴爾加斯（Jorge Vargas）16日表示，下令動手的可能是海地前司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio），他目前在逃中。

巴爾加斯向媒體發表錄音談話指，海地與哥倫比亞當局和國際刑警組織聯合調查摩依士死因，發現曾在情報總局反貪腐小組的巴迪歐可能在事發三天前下達刺殺令。

巴爾加斯表示，調查發現巴迪歐曾命令哥倫比亞傭兵卡帕多（Duberney Capador ）和李維拉（German Rivera）動手，卡帕多在摩依士被刺後數小時、與海地警方發生槍戰期間遭擊斃。李維拉目前則被拘留在海地。

摩依士7日在自宅中遭暗殺身亡，海地指有28名僱傭兵參與，其中26人為哥倫比亞人，另外2人為海地裔美國 人。當局至今逮捕18名哥倫比亞人，另外有3人死亡，其餘5人在逃。此外還羈押一名長年在美國佛州行醫的海地裔醫師、前參議員及總統官邸的保安主管，指他們涉嫌與案件有關。

哥倫比亞政府曾表示，受雇前往海地參與刺殺行動的哥倫比亞人當中，只有一些人知道要執行刺殺任務，其他人都被騙去要當保鏢。