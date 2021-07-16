我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再制裁7中聯辦副主任 美示警企業投資香港風險增加

西部山林野火煙霧 將從加州蔓延至紐約

比利時大洪災逾20人罹難 訂7/20為全國哀悼日

中央社布魯塞爾16日專電
在比利時的列日（Liege），一名男子在洪水中使用橡皮筏。美聯社
在比利時的列日（Liege），一名男子在洪水中使用橡皮筏。美聯社

比利時政府今天表示，近日發生在東部及南部的大洪災至少造成20人死亡，可能是比國史上最嚴重的水災，宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。

根據「布魯塞爾時報」（Brussels Times），比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天舉行記者會，表示國家正在經歷非常困難時刻，對許多民眾來說這本來應該是一個美好的夏季，卻因暴雨洪水變得漆黑。

德克魯指出，這次可能是比利時有史以來最嚴重的水災，並宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。他並說由於目前全部心力放在救援，再加上防疫，今年7月21日比利時國慶日雖然仍有慶祝活動，但縮小規模。

比國內政部長佛林登（Annelies Verlinden）說明，這次是極端且異常的豪雨，可能200年才會發生一次，共112個城市受到洪水影響，迄今20人死亡，至少還有20人失蹤。

比利時自7月12日起連日豪雨成災，全國各地有數千棟房屋受損或倒塌，許多美麗的街道變成湍流、汽車在水中漂流，位於列日的謬司河（Meuse River）一度瀕臨潰堤，消防車及軍車不斷搶救受困民眾。

除比利時外，鄰國包括德國、荷蘭及盧森堡也出現水災，其中德國災情最嚴重。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，這次西歐國家在2天內降下相當於2個月的雨量，造成嚴重災情。

洪水 德國 暴雨

上一則

西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

延伸閱讀

西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人
西歐世紀豪雨 至少69死1300失蹤…德國二戰後最嚴重天災

西歐世紀豪雨 至少69死1300失蹤…德國二戰後最嚴重天災
比利時無證移民 「縫嘴絕食」求身分合法化

比利時無證移民 「縫嘴絕食」求身分合法化
暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問

暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元
譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出
蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名
加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高