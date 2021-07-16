我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西部山林野火煙霧 將從加州蔓延至紐約

氣候變遷恐影響退休財務 消費者要思考房屋及投資

西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

中央社德國舒爾德16日綜合外電報導
大水流過瑞士哈格內克大壩。美聯社
大水流過瑞士哈格內克大壩。美聯社

歐洲西部爆發劇烈洪災，截至今天死亡人數攀升至126人，大多在德國西部，當地救難人員持續賣力尋找失蹤者。

在德國災區，出乎意料的滾滾洪水令當地居民完全措手不及，整夜水位持續升高，造成的破壞令民眾震驚。德國最暢銷「畫報」（Bild）稱這是一場「死亡洪水」。

住在北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃施韋勒（Eschweiler）的布埃肯（Christoph Buecken）告訴法新社：「我們衝回家，發現水深已到腰部，一整晚水位又升高50公分。」

在萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr），21歲民眾貝利夏（Agron Berischa）表示：「大水在15分鐘內淹沒一切，我們的公寓、我們的辦公室、鄰居的房子，所有地方都泡在水裡。」

災情不只如此，由於洪水造成北萊因-西發利亞邦的埃爾夫特施塔特-布列森（Erftstadt-Blessem）今天發生一場土石流，罹難人數恐再向上攀升。

在德國受創最深的萊因-法耳次邦阿爾魏勒縣（Ahrweiler），有數棟房屋完全崩塌，宛如遭到海嘯襲擊。其中災情最嚴重城鎮之一尤斯科勤（Euskirchen），至少有24人確定罹難。

德國當局今天表示，萊因-法耳次邦累計死亡達到60人，使得全國罹難人數攀升至103人。

阿爾魏勒縣約有1300人仍下落不明，但地方當局告訴「畫報」，人數之所以這麼高，很可能因為電話線路受損。

萊因-法耳次邦內政廳長勒文茲（Roger Lewentz）表示，失蹤人數恐怕達到60人，「如果有這麼長時間沒收到這些人的消息，…可能得做最壞打算」。

而在比利時，累計死亡人數攀升至23人。其中一個大區發生停電，影響2萬1000多人。

比利時瓦隆尼亞大區（Wallonia）區長迪賀波（Elio Di Rupo）警告，謬司河（Meuse River）河水暴漲，附近有20萬人口的城市列日（Liege）「看來會非常危險」。

盧森堡和荷蘭也降下暴雨，造成許多地區淹水。荷蘭的馬斯垂克（Maastricht）有數以千計民眾被迫撤離。

在瑞士，昨夜暴雨造成湖泊和河流水位暴漲，尤其在琉森（Lucerne），琉森湖（Lake Lucerne）湖水已開始淹到市中心。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，西歐部分地區在2天內落下最多相當於2個月的降雨量，土壤含水量已接近飽和。

德國阿爾河（Ahr river）災情。美聯社
德國阿爾河（Ahr river）災情。美聯社
在比利時的Verviers，一名男子拿著他的物品穿過水災過後的街道。美聯社
在比利時的Verviers，一名男子拿著他的物品穿過水災過後的街道。美聯社

德國 洪水 暴雨

上一則

快看世界／全球20億人愛吃蟲？您不知道的蟲美食市場

延伸閱讀

西歐世紀豪雨 至少69死1300失蹤…德國二戰後最嚴重天災

西歐世紀豪雨 至少69死1300失蹤…德國二戰後最嚴重天災
拜登會梅克爾 發表華盛頓聲明 建立氣候能源夥伴關係

拜登會梅克爾 發表華盛頓聲明 建立氣候能源夥伴關係
選手村派對不斷 奧運難「禁性」

選手村派對不斷 奧運難「禁性」
大鵬會攜榮光會 祭拜受訓罹難5空軍

大鵬會攜榮光會 祭拜受訓罹難5空軍

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

2021-07-11 12:14
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元
譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出
美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名
蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局