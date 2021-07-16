印尼單日確診逾5萬 取代印度成亞洲疫情最慘國家

圖為印尼衛生人員將一名染疫去世者的屍體放入袋子中，準備埋葬。美聯社

印尼 今天新增5萬4000人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並有1025 人染疫病故，再創新高，已經取代印度，成為目前亞洲疫情 最慘重的國家。

印尼是全球第4人口大國，2.7億人中累計278萬人確診，總病故人數突破7萬1000人。美國有線電視新聞網（CNN）報導，印尼14日創下新增5萬4517人染疫的新高，單日確診人數超越受到疫情重創的印度，成為亞洲地區新的疫情震央。

專家表示，如果疫情持續蔓延，印尼的衛生照護體系可能將被逼向災難的邊緣。

部分人士憂心，實際情況可能比數字反映的要更糟，因為有許多人來不及篩檢。10日公布的調查顯示，印尼首都雅加達的1060萬人口，近半數曾感染COVID-19。

專家表示，印尼沒有執行嚴格封城限制，也沒有充分投資，開發能夠追蹤確診者足跡的疫調系統，導致現在嘗到苦果。衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）告訴CNN，當局起初沒有意識到最新一波疫情的傳播速度如此之快。

官員憂心 ，隨著需要住院的人數不停攀升，醫院可能難以應付，尤其是Delta變異株更具傳染力。

國營安塔拉新聞社（Antara News）報導，印尼的12萬張病床已有9萬張被使用。6月底，氧氣瓶的價格攀升，現在已有部分醫院無氧氣可用。

7月初，爪哇的一所設施因為用光氧氣，導致超過60名病患身亡。醫院發言人並沒有證實所有死者都是COVID-19病患。

印尼政府同時全力為民眾施打疫苗 ，但根據CNN追蹤，目前僅約有5.5%人口接種疫苗。衛生部數據顯示，在雅加達，約200萬人完成疫苗接種，僅占首都人口的18%。