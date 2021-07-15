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古巴缺資源爆民怨 政府允自國外攜食物藥品免稅

中央社哈瓦那14日綜合外電報導
古巴正陷經濟危機，境內缺電缺糧，疫苗施打作業緩慢，民怨四起，爆發街頭示威。(美聯社)
古巴正陷經濟危機，境內缺電缺糧，疫苗施打作業緩慢，民怨四起，爆發街頭示威。(美聯社)

古巴正陷經濟危機，境內缺電缺糧，疫苗施打作業緩慢，民怨四起，爆發街頭示威。古巴政府為了平息民怨，今天宣布，入境旅客現可攜帶食物、藥物和其他必需品，無須繳交關稅

古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero）說，旅客攜帶這些產品入境，並無數量限制，新措施會實施到今年底。

法新社報導，古巴民眾因國內欠缺糧食、電力等必需品的經濟困境而暴怒，本月11日大舉上街抗議，訴求之一是允許從外國入境古巴的旅客攜帶食物、藥品和個人衛生用品，免繳關稅。

古巴這個共產黨國家正逢數十年來最嚴重的經濟危機，在這波反政府抗議中，有一人喪命，上百人被捕，包括獨立記者和反對派運動人士。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

根據古巴法律，入境旅客可攜帶最多10公斤免稅藥品，另可攜帶限量食物和個人衛生用品，但須繳關稅。馬雷羅在電視演說中表示，自19日起取消這些限制和關稅，「我們會實施這項措施到12月31日，之後再評估」。

古巴把這場經濟危機歸咎於美國長達半世紀的經濟制裁，但衰退的時間點也正好碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的嚴格防疫措施和染疫人數激增現象。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）昨天說，美國在推特（Twitter）廣傳「#救救古巴」（#SOSCuba）主題標籤，挑起社會動盪。

根據法新社記者的說法，繼上週末爆發前所未見的街頭抗議後，古巴網路斷線3天，當局今天恢復連線。

但3G和4G使用者仍無法連上臉書（Facebook）、WhatsApp和推特等社群媒體和通訊應用程式。社群媒體是古巴人唯一能接觸到獨立新聞網站的管道，通訊應用程式則是他們互相聯繫的主要工具，11日的街頭示威也是透過社群媒體組織起來。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在媒體報導的一場會議中說：「社群媒體極具侵略性，慫恿謀殺，慫恿動用私刑和攻擊他人，尤其是那些被視為革命者的人。」

他表示，「他們（在社群媒體）試圖編造古巴政府壓迫的說辭…是徹頭徹尾的謊言和誹謗」，還說這根本是「媒體恐怖主義」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則在華府對媒體說：「全球都看著古巴當局逮捕、毆打數十名公民，包括記者和自主站出來發聲的人士。」

古巴首都哈瓦那（Havana）今天還算平靜，但明顯出動更多維安人力，特別是在國會周圍。群眾11日在國會附近聚集，高喊「打倒獨裁」、「自由」和「我們很餓」。

美聯社提到，狄亞士-卡奈今天承認政府在處理資源短缺和疏於顧及一些領域上有過失，但仍呼籲民眾不要被仇恨驅使，以暴力方式抗議。

許多古巴人在抗議中發洩的怒火源於食物和藥品短缺，以及頻繁停電。有些人要求加速施打COVID-19疫苗，也有人要求這個共產黨統治約60年的國家進行政治改革。

古巴 社群媒體 關稅

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