海地第一夫人向醫護致謝 首度公開病床上影像

圖為海地總統摩依士（Jovenel Moise）和第一夫人瑪婷（Martine Moise）於2020年1月12日參加海地地震10周年紀念儀式。路透

海地總統摩依士 （Jovenel Moise）日前遇刺喪命，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。今天她推文感謝醫護人員協助她堅持下來，並首度公開自己遇襲後的相片。

法新社報導，47歲的瑪婷在推特 （Twitter）上寫道：「感謝守護天使 團隊幫助我度過這段可怕的時光。因為你們的溫柔觸碰、體貼和照料，我得以堅持住。」

她並附上一張自己躺在病床上的照片，可以看到她的右臂纏著許多繃帶。

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

瑪婷以海地克里奧爾語（Creole）寫道，喪夫之慟永遠不會淡去。

瑪婷與摩依士的寓所7日凌晨遭行刺小組闖入，摩依士中彈喪命，瑪婷則是手臂和腿部受傷。

之前瑪婷只有在推特發布一段訊息，呼籲繼續推動先夫追求海地「穩定」的「戰鬥」。