海地第一夫人向醫護致謝 首度公開病床上影像

海地總統摩依士 (Jovenel Moise)日前遇刺喪命,第一夫人瑪婷(Martine Moise)也身受重傷。今天她推文感謝醫護人員協助她堅持下來,並首度公開自己遇襲後的相片。

法新社報導,47歲的瑪婷在推特 (Twitter)上寫道:「感謝守護天使 團隊幫助我度過這段可怕的時光。因為你們的溫柔觸碰、體貼和照料,我得以堅持住。」

她並附上一張自己躺在病床上的照片,可以看到她的右臂纏著許多繃帶。

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP