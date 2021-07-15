海地第一夫人向醫護致謝 首度公開病床上影像
海地總統摩依士（Jovenel Moise）日前遇刺喪命，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。今天她推文感謝醫護人員協助她堅持下來，並首度公開自己遇襲後的相片。
法新社報導，47歲的瑪婷在推特（Twitter）上寫道：「感謝守護天使團隊幫助我度過這段可怕的時光。因為你們的溫柔觸碰、體貼和照料，我得以堅持住。」
她並附上一張自己躺在病床上的照片，可以看到她的右臂纏著許多繃帶。
Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP— Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021
瑪婷以海地克里奧爾語（Creole）寫道，喪夫之慟永遠不會淡去。
瑪婷與摩依士的寓所7日凌晨遭行刺小組闖入，摩依士中彈喪命，瑪婷則是手臂和腿部受傷。
之前瑪婷只有在推特發布一段訊息，呼籲繼續推動先夫追求海地「穩定」的「戰鬥」。
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