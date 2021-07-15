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越南增3379確診創新高 再收近百萬AZ疫苗

中央社河內15日專電
阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗。美聯社
阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗。美聯社

越南今天新增3379 例COVID-19本土病例，刷新去年1月疫情爆發以來紀錄，也是首度單日有超過3000人染疫。與此同時，越南今天再度收到自購的近100萬劑AZ疫苗

越南衛生部通報，今天新增3379例COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）本土病例，這是越南自去年1月發生疫情以來，首次單日新增超過3000人確診。

其中，重災區胡志明市9日祭出社交距離措施後，每天確診數都在創紀錄，昨天染疫人數首度衝破2000大關後，今天再有2691人確診。

越南本土疫情持續肆虐之時，今天又有92萬1400劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗運抵胡志明市。這是越南自購3000萬劑AZ疫苗的一部分；迄今自購加上受贈等管道，越南已收到約900萬劑COVID-19疫苗。

此外，越南衛生部今天核准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的COVID-19疫苗緊急使用，這是越南核准的第6支COVID-19疫苗，其他還有AZ、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、輝瑞（Pfizer）、中國國藥（Sinopharm）、莫德納（Moderna）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，一名確診COVID-19的27歲阮姓死囚越獄。胡志明市公安局今天指出，阮男身高163公分、皮膚白皙，因為受傷有點跛行，但警方未說明越獄的經過。

越南 疫苗 疫情

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