德議員證實中國阻台買BNT疫苗 犧牲台灣人民健康

德國國會議員雷希特表示，因中國施壓，導致先前台灣向德國生技公司BioNTech購買COVID-19疫苗的協議告吹。（圖取自facebook.com/lechte18）

德國 國會議員雷希特表示，由於中國施壓，導致先前台灣 向德國生技公司BioNTech購買COVID-19疫苗 的協議告吹，讓台灣2300萬人民的健康付出代價。

德國自民黨（FDP）籍國會議員雷希特（Ulrich Lechte）14日在臉書發文指出，台灣至少繞了幾個彎，現在終於可獲得COVID-19疫苗了。先前BNT和台灣的相關協議由於中華人民共和國的施壓而告吹。

他說，整個過程最讓人震驚的是因為拖延，讓逾2300萬台灣人民的健康付出代價，這種事不應該發生。

雷希特表示：「在全球對抗疫情的戰役中，我們必須團結一致，相互支持。」

駐德代表謝志偉今天也在臉書上透露，德國官員曾多次表示，BioNTech從頭到尾沒放棄供應疫苗給台灣。

他強調，疾管署與BioNTech的協議不僅已談判完成，中英文新聞稿也都擬好，如果不是中國在最後一刻攔阻，BioNTech生產的BNT疫苗早在3月開始到貨，500萬劑在7月全部交貨。

BioNTech於12日宣布，由上海復星醫藥的子公司復星實業，銷售1000萬劑疫苗給受台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥。BioNTech對供應台灣民眾歐盟製造的疫苗表示高興。