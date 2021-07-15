多年遭網友傳曾拉在褲子上 澳洲總理終出面闢謠

澳洲網友多年來一直謠傳總理莫里森20多年前曾在一家麥當勞內大便在自己身上，讓這間麥當勞成為超夯網路梗。莫里森今天終於打破沉默出面闢謠，強調從沒有這件事。(美聯社)

澳洲 網友多年來一直謠傳現任總理莫里森20多年前曾在一家麥當勞 內大便在自己身上，讓這間麥當勞成為超夯網路梗。莫里森今天終於打破沉默出面闢謠，強調從沒有這件事。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天終於打破沉默，正式回應他20多年前曾經在麥當勞拉在褲子上的傳聞，他澄清，這「完全是胡扯」。

長久以來，澳洲社群媒體 用戶一直盛傳這位現任國家領袖1997年看完他最愛橄欖球隊新西蘭鯊魚輸掉總決賽後，在雪梨郊區的快餐店內大便在自己身上。

莫里森接受電台早餐節目專訪，分析他的保守派政府對Covid-19（2019冠狀病毒疾病）的回應，但他突然決定，要粉碎這個把「恩加丁（Engadine）的麥當勞」變成網路傳說的謠言。

Prime Minister @ScottMorrisonMP sets the record STRAIGHT about that 'soiled pants at Maccas' rumour! 🍟💩 #auspol #KJshow pic.twitter.com/9gFbhnFGMI — Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) July 14, 2021

他向廣播節目主持人說：「嗨，我可以向你們澄清一個謠傳很久的事嗎？」主持人事後表示，莫里森已有準備要討論這個排便事件。

莫里森說：「這是歷來最大的不實都市傳說，它從沒發生過。這完全是胡扯。」

「我覺得這整件事超級好笑，我們也一直會拿它來開玩笑...我有時會開車經過麥當勞，然後說，『想要進去來個大麥克嗎？」

莫里森接著強調，這故事不是真的。

他說，「有些最好笑的奇談就是那些假的故事，這就是其中一則」。