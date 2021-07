多年遭網友傳曾拉在褲子上 澳洲總理終出面闢謠

澳洲 網友多年來一直謠傳現任總理莫里森20多年前曾在一家麥當勞 內大便在自己身上,讓這間麥當勞成為超夯網路梗。莫里森今天終於打破沉默出面闢謠,強調從沒有這件事。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)今天終於打破沉默,正式回應他20多年前曾經在麥當勞拉在褲子上的傳聞,他澄清,這「完全是胡扯」。

長久以來,澳洲社群媒體 用戶一直盛傳這位現任國家領袖1997年看完他最愛橄欖球隊新西蘭鯊魚輸掉總決賽後,在雪梨郊區的快餐店內大便在自己身上。

莫里森接受電台早餐節目專訪,分析他的保守派政府對Covid-19(2019冠狀病毒疾病)的回應,但他突然決定,要粉碎這個把「恩加丁(Engadine)的麥當勞」變成網路傳說的謠言。

Prime Minister @ScottMorrisonMP sets the record STRAIGHT about that 'soiled pants at Maccas' rumour! 🍟💩 #auspol #KJshow pic.twitter.com/9gFbhnFGMI