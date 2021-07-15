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酒醉入海「方便」…巴西男遭鯊魚撕咬斷手腳喪命

編譯張君堯／綜合報導
巴西近日傳出有一名男子在海灘喝醉後，想趁機進到海中「方便」一下，結果竟遭出然出現的鯊魚襲擊、最終不幸喪命（示意圖、並非當地）。（歐新社）
巴西近日傳出有一名男子在海灘喝醉後，想趁機進到海中「方便」一下，結果竟遭出然出現的鯊魚襲擊、最終不幸喪命（示意圖、並非當地）。（歐新社）

巴西近日傳出有一名男子在海灘喝醉後，想趁機進到海中「方便」一下，結果竟遭突然出現的鯊魚襲擊、最終不幸喪命。

據報導，51歲的桑托斯（Marcelo Rocha Santos）在巴西熱博阿陶（Jaboatao dos Guararapes）的皮耶達海灘（Piedade）喝醉後，想要徒步走進海中「偷偷解放」，不料卻被突如其來的鯊魚咬掉一隻手和一大塊腿部，桑托斯傷重後一動不動地躺在海灘上，隨後陸續有其他人看到這驚人的一幕，便趕緊將桑托斯送往當地醫院，不過隨後他被宣布死亡。

這場襲擊發生的海灘區域附近，之前就曾發生過多達12次鯊魚襲擊。據悉，事發當下一名救生員正在值班，但無法阻止襲擊發生。

一名在現場的機械工戈麥斯（Edriano Gomes）向記者表示，受害者在遭遇意外前「一直在和朋友喝酒」，他在下午2時左右下水，當時天氣轉陰、海面波濤洶湧。戈麥斯指出「我的一個朋友和被襲擊的人（桑托斯）在海裡，突然我朋友看到那個掙扎的人、水中有很多血」。

目前尚不清楚是哪種鯊魚襲擊了桑托斯，但專家表示很可能是公牛鯊或虎鯊。專家也透露，每年的這個時候鯊魚襲擊更為常見，因為雨水使海面變得混濁。而當地儘管有各種標誌警告人們不要下水，但當時的救生員並沒有告訴兩人離開海水，因為水面只到兩人腰部。

熱博阿陶所在的巴西伯南布哥州，自1992年港口的建築工程破壞動物的繁殖和狩獵習慣以來，已經發生多達62起鯊魚襲擊事件、其中造成25人死亡。

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