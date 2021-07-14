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視為社會晉升捷徑 法國未成年性工作者5年增7成

中央社巴黎14日綜合外電報導
圖為法國巴黎塞納河畔。(美聯社)
圖為法國巴黎塞納河畔。(美聯社)

法國兒童與家庭國務秘書塔克昨天收到專家報告，指出法國未成年性工作者人數5年內暴增7成。大部分少女都坦言自願，認為這是社會晉升的方法；政府則矢言將全力打擊此惡性現象。

費加洛報（Le Figaro）報導，這個持續惡化的社會問題涉及了7000至1萬名法國青少年族群，有些甚至只有12歲。

專家工作小組昨天向塔克（Adrien Taquet）呈交一份報告，指出在法國正式投票通過禁止未成年者從事性工作的19年後，「這種現象仍持續成長，挑戰公權力與成人社會」。

矢言要以「全部決心」讓社會正視此議題的塔克宣布，將在10月前提出減少未成年性工作者的全國計畫。

據法國國內安全部數據中心（SSMSI）調查，2020年性產業媒介未成年受害者人數為400人，而2019年則是206人，2016年更只有116人。

巴黎民事法院檢察官暨工作小組主席尚普爾諾（Catherine Champrenault）感慨表示：「5年間，人數就增加了70%，其中大多數都是15到17歲的少女，心態尚未成熟，來自各種不同社會背景，而且幾乎沒意識到自己的受害者身分。」

這也是處理問題的困難點之一，她們大多數都坦言是自己的選擇，包括透過「包養」和「伴遊」，強調「賺快錢」的特性。

尚普爾諾指出：「新的現象是，從事性工作主要不再是為了生存，而是社會晉升的活動。」

對抗性剝削的非政府組織塞勒基金會（La Fondation Scelles）對此現象提出兩個解釋，第一個是「薩依雅效應」（effet Zahia）。

當年未成年少女薩依雅被當成生日禮物，穿上時尚華服，送給法國足球隊明星球員。事件爆發後，她卻因此成為迷人性工作者的象徵與社會晉升的範例。薩依雅把身體商品化，成為部分少女仿效的對象。

另一個則是網戀詐欺lover boy機制，這個氾濫的招募手段，用甜言蜜語和禮物勾引少女上鉤後，便以暴力恐嚇控制，強迫受害者接客。

此外，據費加洛報指出，更有一份研究顯示，每2名未成年人中有1人同意性工作有好處，其中第一便是經濟自主。

專家表示，這個事實讓人很難接受，表明法國需要實質加強老師與護理人員的教育訓練。至於家長，他們則是對於錯誤運用數位平台的風險還不夠了解。

專家也呼籲地方政府制定更好的公共政策，同時改善未成年人的司法處遇與教育陪伴；另一方面，也要提升執法人員打擊「網路性媒介」的能力。

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