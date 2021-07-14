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古巴示威持續延燒 已致1死 逾百人被捕

中央社哈瓦那14日綜合外電報導
古巴官員表示，全國反政府示威活動12日有1人死亡。圖為13日古巴哈瓦那街頭。(美聯社)
古巴官員表示，全國反政府示威活動12日有1人死亡。圖為13日古巴哈瓦那街頭。(美聯社)

古巴官員表示，全國反政府示威活動12日有1人死亡。活躍人士也稱，隨著海外串聯示威持續進行，至少已有100人被捕、數十人遭拘留。

古巴國營通訊社引述內政部官員說法報導，36歲男子提黑達（Diubis Laurencio Tejeda）12日在哈瓦那郊區的示威「騷亂」中身亡。

此外，古巴倡議言論自由的組織聖伊西德羅（San Isidro）12日晚間公布一份名單，共有144人在數十座城鎮的示威活動後遭到逮捕或被通報失踪。

法新社報導，古巴近日爆發1950年代革命以來規模最大的示威活動，大批民眾走上街頭，抗議30年來最嚴重的經濟危機，電力、糧食和藥品長期匱乏，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也加劇。

在哈瓦那1座警察局探視21歲兒子的50歲婦女透露：「警察將他從家中押走，戴上手銬，還毆打他。他們從左鄰右舍捉走了許多人，有老有少。」

面對國內的示威浪潮，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）13日否認發生「社會動盪」，並堅稱人民依然「支持革命和他們的政府」。

古巴 警察 疫情

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