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泰國考慮限制出口AZ疫苗 台灣恐受影響

中央社曼谷14日綜合外電報導
泰國官員14日表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出出口限制，此舉可能衝擊鄰近國家。美聯社
泰國官員14日表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出出口限制，此舉可能衝擊鄰近國家。美聯社

泰國官員今天表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗祭出出口限制，此舉可能衝擊鄰近國家，並引發疫苗保護主義疑慮。

泰國自6月起持續生產AZ疫苗，預計將出口到其他東南亞國家和台灣。而菲律賓和馬來西亞等國家已出現延遲到貨情形。

路透社報導，泰國若企圖管制出口，將進一步拖慢出貨給馬來西亞、越南、印尼的速度。目前這3個國家也在面對病例激增，以及印度之前限制疫苗出口所導致的供應中斷等問題。

泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee）重要成員納康（Nakorn Premsri）今天被問到疫苗出口限額計畫時回答記者稱，委員會原則上已同意這類命令草案。

納康表示，目前命令尚未發布，還得讓多個機關檢討並考慮其影響。他並未說明出口限額可能做到什麼程度。

阿斯特捷利康泰國公司（AstraZeneca Thailand）6月底曾表示，公司夥伴─泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）擁有的暹羅生物科技（Siam Bioscience）今年將生產1億8000萬劑AZ疫苗，約1/3將供應泰國，其餘2/3將送往東南亞其他地區。

納康告訴記者，現在他們會跟疫苗廠商討論，好讓疫苗以符合國內疫情局勢的合適方式配送給泰國。

路透社要求阿斯特捷利康公司的代表對納康的聲明置評，但未立即獲得回覆。

泰國現正處於迄今最嚴重的一波疫情，近幾週已有數以百計的人喪命，而且本月多日新增病例超過8000例。目前泰國逾6600萬人口當中，只有大約5%已接種疫苗。

疫苗 泰國 疫情

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