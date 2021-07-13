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越南確診連兩天破兩千 將再獲贈250萬劑疫苗

中央社河內13日專電
越南重災區胡志明市確診數頻創新高，又有1797人染疫，已連續5天每天上千人確診。圖為一名婦女在越南海陽省一間醫院注射新冠疫苗。（路透）
越南重災區胡志明市確診數頻創新高，又有1797人染疫，已連續5天每天上千人確診。圖為一名婦女在越南海陽省一間醫院注射新冠疫苗。（路透）

越南今天新增2296 例COVID-19本土病例，連續2天單日新增染疫逾2000人；重災區胡志明市確診數頻創新高，又有1797人染疫，已連續5天每天上千人確診。

越南疲於應對疫情之際，國際上也不斷伸出援手。越南政府今天表示，澳洲將捐給越南150萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗以及4000萬澳幣（約3000萬美元）；此外，7月還會再收到日本捐贈的100萬劑AZ疫苗。

越南衛生部通報，越南今天新增2296例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，重災區胡志明市自9日實施防疫封鎖措施以來，新增確診病例天天逾千人，今天再添1797人確診，創下胡志明市紀錄新高。

首都河內市連續多日出現本土病例後，今天又有8人染疫，全市今天起再度暫停餐飲內用、理髮服務。越南公共醫療事故緊急應變中心資深顧問陳得夫（Tran Dac Phu）警告，許多輕症與無症狀患者可能已經進入社區。

先前被外界譽為「防疫模範生」的越南在變種病毒肆虐下，COVID-19本土病例數激增，4月下旬最新一波本土疫情爆發迄今僅2個多月，染疫人數在今天一舉跨過3萬大關，且還沒看到和緩的趨勢。

越南有約9800萬人口，疫苗覆蓋率相當低。越通社報導，越南衛生部今天中午表示，截至目前越南共施打406萬3872劑次的疫苗，其中，第一針接種人數為378萬3505人，其中28萬367人打完了兩劑。

越南 疫苗 疫情

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