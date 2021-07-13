南非暴動持續 累積逾40人死亡

一名警察在約翰尼斯堡附近蘇威托的購物中心外逮捕搶劫嫌犯。美聯社

南非 爆發近年來最嚴重的暴動。多個地區的示威民眾與警方爆發衝突，購物中心遭到洗劫，甚至發生踩踏事件。目前這波示威行動已造成逾40人死亡。

南非安全官員表示，政府正努力避免暴力和劫掠行為持續蔓延，但並未下令進入緊急狀態。警政部長希禮（Bheki Cele）則強調，「不論遭遇再多不幸或其他個人狀況，任何人都沒有權利搶劫、蓄意破壞，或是隨心所欲地違反法律」。

這場暴動源於前總統祖馬因藐視法庭罪於7日入監服刑，引發支持者不滿，並在上周發起大規模示威。但如今示威目的已轉變為對長期貧窮與種族隔離政策結束（1994年）至今的社會不平等感到不滿。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 衝擊經濟，也讓民眾的怒火更加高漲。

暴動之下，許多商店、加油站、政府機關被迫暫時關閉。從現場影片可見，趁火打劫的暴民從商店內搬走啤酒、食物、家電等，至少1間購物中心被徹底破壞。

路透社引述目擊者說法稱，街頭的示威民眾丟擲石塊，警方則以橡膠子彈回擊。在海岸城市德班（Durban ）的部分地區，有商店被搶，但完全看不到警察 前往現場處理。據當局統計，暴動延燒至今，至少已造成30人死亡，加上12日晚間1間位於蘇威托（Soweto）的購物中心發生踩踏事件，事後發現10人的屍體，累積死亡人數應已超過40人。

警政部長希禮表示，目前已逮捕757名示威民眾。他說，政府將採取行動，避免事態進一步擴大，他同時也警告，政府不會允許民眾「讓我們的民主國家變成一個笑話」。