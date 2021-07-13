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英相強生曾反對單膝跪 力挺英格蘭非裔球員被批偽善

中央社倫敦13日綜合外電報導
英國首相強生力挺英格蘭非裔球員，卻被批偽善。(美聯社)
英國首相強生力挺英格蘭非裔球員，卻被批偽善。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）曾反對「黑命關天」抗爭的單膝下跪行動，卻力挺在歐洲杯決賽PK大戰失利的英格蘭隊3名非裔隊員，被批偽善。強生政府今天否認這項指控。

英格蘭隊3名非裔球員拉許福特（Marcus Rashford ）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka），在11日歐洲杯冠軍戰與義大利隊以PK大戰決勝負時都未能進球，成為眾矢之的，推特以及IG帳號湧現大批謾罵霸凌的留言。

拉許福特表示：「我可以接受對我表現的批評…但我永遠都不會針對我的出身道歉」。

拉許福特的隊友明思（Tyrone Mings）批評內政大臣巴特爾（Priti Patel）「挑起戰火」，稱她替那些朝著單膝下跪球員發出噓聲的球迷辯護。

巴特爾曾說單膝下跪是在「作秀」，強生在這項議題上也曾經一再含糊其辭。

不過，強生發言人堅稱首相一直以來都希望球迷能支持英格蘭隊。由於種種爭議，唐寧街邀請球員到官邸參加賽後招待會的計畫是否該如期進行，引發質疑。

強生發言人說，強生在內閣會議中對部會首長表示，「針對球員的霸凌相當可恥，是從網路黑暗角落中冒出的言論」。

發言人表示，強生今天稍晚將與社群媒體公司代表會面，會中將重申，「在英國實施更嚴格法律之前，迫切需要採取行動」。

英國政府計畫推出「網路傷害法案」，將首次把臉書和推特等企業納入英國通訊規範。若社群媒體不迅速把霸凌言論下架，可能面臨1800萬英鎊（約2494萬美元）或是相當全球年度營收10%的罰款，以其中較高者裁罰。

英國 社群媒體 霸凌

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