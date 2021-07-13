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沒進球歧視留言灌爆 英格蘭球員：不會為出身道歉

中央社倫敦12日綜合外電報導
英國民眾前往拉許福特的壁畫寫上祝福及鼓勵。(美聯社)
英國民眾前往拉許福特的壁畫寫上祝福及鼓勵。(美聯社)

英格蘭隊在歐洲杯決賽對決義大利最終在PK大戰落敗，沒踢進球的3名球員社群帳號被辱罵灌滿。其中一名球員今天表示，他可以接受批評他表現不佳，但他不會為自己的出身道歉。

法新社報導，英格蘭昨天在90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後以1比1平手，最後在PK大戰2比3敗給義大利，無緣冠軍。英格蘭隊的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）昨天都未能進球而成為眾矢之的，推特以及臉書旗下Instagram湧現大批謾罵霸凌的留言。

拉許福特在推特寫道：「我是拉許福特，23歲的非裔男性，來自南曼徹斯特的威辛頓（Withington）與維文索爾（Wythenshawe）。如果我別無所有，但我擁有這些！」

他寫道：「我在腦海裡一遍又一遍地回想起踢球的那刻，可能沒有任何言語可以形容這種感覺。決賽。55 年。1個罰球。歷史。我只能說對不起。我希望情況有所不同。」這是英格蘭隊55年來首次打進歐洲杯決賽。

他並寫道：「我可以接受一整天對我表現不佳的批評，我的罰球不夠好，應該要進球的。但我永遠不會為我是誰以及我的出身而道歉。」

英國國家廣播公司報導（BBC），在拉許福特的家鄉威辛頓，一幅紀念拉許福特的壁畫遭到攻訐文字和塗鴉給破壞，當地民眾紛紛在紙上寫著溫暖、支持的訊息張貼覆蓋上。

拉許福特說：「看到這些在威辛頓的回應，我幾乎快哭了。」

英格蘭足球總會（English Football Association ）強烈譴責這些種族歧視攻擊，主席威廉王子（Prince William）表示，他對這些歧視文字感到非常「憎惡」。

英格蘭隊的拉許福特在錯失12碼球後懊悔不已。(美聯社)
英格蘭隊的拉許福特在錯失12碼球後懊悔不已。(美聯社)

種族歧視 義大利 推特

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