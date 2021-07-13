我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫倡美歐統一戰線 抗中國政經惡行 北京不滿

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

南非39.3克拉巨大藍色鑽石 逾4000萬美元售出

中央社約翰尼斯堡13日專電
南非1顆重達39.3克拉的頂級藍色鑽石，以超過4000萬美元的高價賣出。(圖/取自南非佩特拉鑽石公司)
南非1顆重達39.3克拉的頂級藍色鑽石，以超過4000萬美元的高價賣出。(圖/取自南非佩特拉鑽石公司)

南非佩特拉鑽石公司發現1顆重達39.3克拉的頂級藍色鑽石，近日以超過4000萬美元的高價賣給鑽石商，平均每克拉100多萬美元，成為全球迄今為止最昂貴的鑽石原石之一。

南非新聞網站「財經24」（fin24）今天報導，佩特拉鑽石公司（Petra Diamonds）是一家小型礦業公司，於4月1日在南非豪登省（Gauteng）的庫利南（Cullinan）礦區挖掘出這顆Type IIb級別的頂級藍色鑽石。

佩特拉鑽石公司12日表示，已經將這顆藍色鑽石以高於4000萬美元（約新台幣11億2120萬元）的價格，出售給全球鑽石業巨擘戴比爾斯（De Beers）與迪亞柯瑞（Diacore）所合資組成的公司。

這筆交易是佩特拉鑽石公司所出售的最昂貴的寶石，同時也是對佩特拉鑽石公司一個天大的好消息。去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行所引發的危機，致使鑽石業務陷入困頓，公司面臨被迫債務重整和鑽石價格一落千丈的雙重打擊。

庫利南礦區曾經由戴比爾斯所擁有，以挖掘出巨大寶石和藍色寶石聞名於世，1905年庫利南礦區發現了世界上最大的鑽石。藍色寶石向來是最稀有和最有價值的寶石之一。

南非 柯瑞

上一則

快看世界／古巴示威是怎麼一回事？

下一則

沒進球歧視留言灌爆 英格蘭球員：不會為出身道歉

延伸閱讀

坎城風格指南快筆記 跟著超模、KOL學珠寶穿搭

坎城風格指南快筆記 跟著超模、KOL學珠寶穿搭
Delta變種病毒猖獗 雪梨封城無效 確診又暴增

Delta變種病毒猖獗 雪梨封城無效 確診又暴增

一顆大鑽石 NBA公布75周年標誌 仍是經典紅藍

一顆大鑽石 NBA公布75周年標誌 仍是經典紅藍
加密幣史上最大交易 蘇富比將拍賣101克拉鑽石

加密幣史上最大交易 蘇富比將拍賣101克拉鑽石

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理
輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機
飯店內「自封」不出門 白嘉莉讚留台灣「太幸福」

飯店內「自封」不出門 白嘉莉讚留台灣「太幸福」
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
打了新冠疫苗仍染疫病故 為何科學家並不意外？

打了新冠疫苗仍染疫病故 為何科學家並不意外？