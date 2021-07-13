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基因剪輯在抗疫實驗立功 有機會發展出新療法

中央社巴黎13日綜合外電報導
科學家使用CRISPR基因剪輯技術，成功在實驗室阻斷SARS-CoV-2病毒在已感染人類細胞內傳播，COVID-19有機會出現新的治療方法。示意圖。(Pixabay)
科學家使用CRISPR基因剪輯技術，成功在實驗室阻斷SARS-CoV-2病毒在已感染人類細胞內傳播，COVID-19有機會出現新的治療方法。示意圖。(Pixabay)

根據今天公布的研究報告，科學家使用CRISPR基因剪輯技術，成功在實驗室阻斷SARS-CoV-2病毒在已感染人類細胞內傳播，讓2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）有機會出現新的治療方法。

一群澳洲研究人員在「自然通訊」（Nature Communications）期刊上寫道，這種基因工具能在實驗室中有效防止病毒傳播，他們希望很快就能展開動物實驗。

CRISPR讓科學家能夠修改DNA序列和基因功能，之前就已嶄露頭角，可望用於消除促使兒癌病程發展的基因編碼。

團隊在最新研究中使用名叫CRISPR-Cas13b的酶，它能與新型冠狀病毒的相關RNA序列結合，降解病毒在人類細胞內複製所需的基因組。

來自澳洲「彼得多哈堤感染與免疫研究所」（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）的第一作者呂因（Sharon Lewin）告訴法新社，團隊已設計出能辨識SARS-CoV-2病毒的CRISPR工具。COVID-19就是這種病毒所引發。

呂因說：「一旦病毒被辨識出來，這種CRIPSR酶就會啟動，把病毒大卸八塊。」

「我們瞄準病毒數個部位，包括非常穩定不變和變異性很高的部位，都能非常有效分解病毒。」

這種技術用於「高關注變異株」（VOC）樣本上，也能成功阻止病毒複製。所謂的高關注變異株包括最早在英國發現的Alpha變異株等。

雖然目前市場上已有數款COVID-19疫苗，但可用的治療選項仍相對稀少，而且僅部分有效。

呂因坦承要把CRISPR應用在容易取得的藥物上，可能還得等上「好幾年而非幾個月」。但她堅稱這種工具仍有可能臂助抗疫。

呂因說：「我們還需要為COVID-19住院病患找出更好的治療方法。我們現有的選項有限，最多只能減少3成死亡風險。」

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