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新冠病房氧氣瓶爆炸 伊拉克醫院大火增至66死

中央社伊拉克納西里耶13日綜合外電報導
伊拉克一間收治染疫者的醫院發生大火，罹難者增至66人，逾百人受傷，起火原因可能是病房氧氣瓶爆炸。(美聯社)
伊拉克一間收治染疫者的醫院發生大火，罹難者增至66人，逾百人受傷，起火原因可能是病房氧氣瓶爆炸。(美聯社)

伊拉克一間收治染疫者的醫院發生大火，衛生官員今天表示，罹難者增至66人，逾百人受傷，起火原因可能是病房氧氣瓶爆炸，悲痛的家屬和這所醫院的醫師指控當局疏失。

位於伊拉克南部城市納西里耶（Nassiriya）的醫院昨天晚間發生大火。警方與民防組織調查發現，一條被錯接的電線發出火花，引爆氧氣瓶，釀成火災。這也是伊拉克3個月內發生的第2起類似事故。

影片來源：YouTube BBC

搜救小組今天啟用挖土機移除燒毀的海珊（Al-Hussein）醫院部份建築，病患親屬聚集在旁。

一名拒絕透露姓名的醫護人員表示，缺乏基本安全設施使得這場意外無法避免。他昨天的值班時間剛好在事故發生數小時前結束。

他告訴路透社：「醫院缺乏緊急灑水系統，甚至連基本的火災警報鈴都沒有。」

他表示：「我們在過去3個月抱怨過很多次，只要一個菸蒂，隨時可能釀災。但每次都得到衛生官員相同的答案：錢不夠。」

巴格達一間收治染疫者的醫院4月發生類似爆炸，至少82人身亡、110人受傷。

地方民防機構首長賈霸（Salah Jabbar）表示，醫院病房由輕薄的夾層板隔間，導致火勢蔓延更快。

伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）辦公室聲明，總理下令後，當地衛生與民防管理人員，以及醫院的管理階層已經被停職、逮捕。

聲明並表示，政府專家今天早上已經抵達納西里耶，將展開調查。

罹難者的親屬聚集在當地的停屍間，等著接回家人遺體。憤怒的氣氛在現場蔓延。

等待接回兄弟遺體的法迪爾（Mohammed Fadhil）說：「救火的動作不夠快、消防員不夠多。病患被活活燒死。這是一場災難。」

伊拉克一間收治染疫者的醫院發生大火，罹難者增至66人，逾百人受傷，起火原因可能是...
伊拉克一間收治染疫者的醫院發生大火，罹難者增至66人，逾百人受傷，起火原因可能是病房氧氣瓶爆炸。(美聯社)

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