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全球疫苗供應吃緊 正仰賴中國彌補缺口

編譯任中原／綜合外電
各國正依靠中國來彌補新冠疫苗的供應缺口。圖／路透
各國正依靠中國來彌補新冠疫苗的供應缺口。圖／路透

全球新冠肺炎疫苗推廣行動由於疫苗供應短缺，目前逐漸依靠中國來彌補缺口。

中國科興生物公司與國藥集團同意將疫苗售予世界衛生組織（WHO）的Covax分配計畫，保證提供大量疫苗以應世界之需。

科興承諾在明年初之前，共交運1.8億劑疫苗給Covax，迄今共交運約1.02億劑，並將立即加速交運。國藥集團同意今年7到9月間將交運6,000萬劑疫苗，Covax並有權再追加1.1億劑。科興最多可提供3.8億劑。

許多國家購買疫苗的進度落在富裕國家之後，因此現在依賴科興提供疫苗。莫德納今年5月同意最多提供5億劑疫苗給Covax，但今年只會交運一小部分。

Covax計畫高度依賴AZ疫苗供應，但由於主要製造單位印度血清研究所交貨遲延，因而無法落實。印度因為國內疫情爆發，已停止疫苗出口。

科興及國藥疫苗都是以非活性冠狀病毒為基礎，都已獲得WHO的認證，並已在全球流通，大部分是開發中國家。兩種疫苗在實驗及實際使用階段，對新冠肺炎的保護率從50%到80%不等，低於莫德納與輝瑞／BNT疫苗。一些國家已在施打第三劑中國疫苗，也有一些國家將中國疫苗與輝瑞及AZ疫苗混打，因為有證據顯示這種施打模式能夠激發強有力的免疫效應。

疫苗 中國 國藥

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