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世衛:全球逾104國出現Delta變異株 將成主流

中央社布魯塞爾12日專電
世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）。Getty Images
世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）。Getty Images

世界衛生組織今天表示，目前Delta變異病毒株正快速在世界各地蔓延，據統計已在逾104國出現，很快將成為全球傳播的主流病毒株。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）今天在瑞士日內瓦記者會上，表示上週是2019冠狀病毒疾病（COVID－19）病例連續第4週增加，且死亡人數在下降10週後轉呈增加。

譚德塞指出，Delta變異株正快速在世界各地蔓延，導致病例和死亡人數增加。據統計目前已在逾104個國家及地區出現，世衛預料很快將成為全球傳播的主流病毒株，全球公共衛生緊急情況正在日益惡化。

他說，特別在無疫苗的國家，Delta變異株和其它高傳染力的變種病毒正在成為災難浪潮，推升住院和死亡病例。不過並非所有地方都受到同樣的打擊，世界正處於不同軌道的COVID－19大流行之中，國家和國家之間的差距越來越大。

面對Delta變異株來勢洶洶，世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會上則表示，目前出現接種疫苗後感染Delta者，大多數症狀輕微，但她也強調疫苗不是具有百分之百保護力，而是6成至7成保護力，呼籲各國必須繼續採取所有預防措施。

斯瓦米納坦另表示，目前仍有大約105種候選疫苗正在開發中，還有幾十種處於3期試驗中，這是個好消息。

疫苗 世衛 Delta變異株

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世衛專家建議 勿混打COVID－19不同廠牌疫苗

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