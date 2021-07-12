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泰國7建築工人同時染Alpha和Delta病毒

中央社曼谷12日專電
在泰國曼谷Paragon購物中心民眾接受AZ疫苗施打。美聯社
在泰國曼谷Paragon購物中心民眾接受AZ疫苗施打。美聯社

泰國政府指出，曼谷一處建築工地發現有7名工人同時感染Alpha變種病毒和Delta變種病毒，這7人並未出現令人擔憂的症狀，不過泰國衛生單位將密切注意是否會出現新的變種病毒。

泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）今天在一場記者會中表示，曼谷一處大型建築工地發現有7個工人同時感染最早在英國發現的Alpha 變種病毒以及最早在印度發現的Delta變種病毒。

蘇帕吉指出，這7人目前健康狀況沒什麼問題，也沒有令人擔憂的症狀，同時感染兩種病毒不代表病人會有較為嚴重的症狀。

不過他指出，如果有越來越多同時感染不同病毒的案例出現，恐怕就會產生新的變種病毒，而這是他們不樂意見到的發展。

在這處曼谷的大型建築工地共1737 個工人中有1327人確診，確診者中23.3% 的人感染Alpha變種病毒，73.7%感染Delta變種病毒。

蘇帕吉指出，從4月1日到7月9日的確診案例中，Alpha變種病毒佔了74.1%，Delta變種病毒佔了24.1%，最早在南非發現的Beta變種病毒佔了1.78%；不過在曼谷地區，Delta變種病毒已成為最主要的病毒，57.1%的確診病例是Delta變種病毒，其餘則是Alpha變種病毒。

泰國從4月爆發第三波疫情以來，曼谷的建築工地出現多起群聚感染，泰國政府從6月28日起關閉曼谷和周邊5個府的建築工地，並封鎖工人宿舍以遏止群聚感染。根據泰國官方統計，曼谷有575處這類的工地宿舍，約有8萬1000名工人居住在工地。

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